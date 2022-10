Tres de tres, el FC Andorra inexpugnable a casa, 3 a 1 contra el Llevant

El FC Andorra ha estat aquest dissabte un conjunt agosarat. No se sap si és bo que l’etiquetin com el conjunt mata-gegants. Sigui com sigui, després d’haver-se imposat a equips aspirants a la 1a Divisió, en el poc que s’ha disputat de lliga, avui, n’ha guanyat a un altre. Els andorrans han vençut a tot un Llevant, amb Soldado inclòs, a qui han anul·lat un gol per clar fora de joc. Els del Principat s’han adjudicat el matx per un clar 3 a 1.

Tot i el marcador, cal explicar la realitat. Ha estat un encontre molt disputat i, en alguns moments, s’ha patit, no ha estat fàcil. Ara bé, el FC Andorra no ha demostrat ser un conjunt novell i atemorit, tot el contrari. Quant més pressionava el Llevant, més contracops s’atrevien a fer els tricolors. I, això, ha estat determinant. Al final, amb 2.600 espectadors a l’estadi, el FC Andorra ha guanyat 3 a 1 al potent Llevant.

Els autors dels gols andorrans han estat Sinan Bakis i Germán Valera en dues ocasions. Avui el FC Andorra dormirà en una “momentània” tercera posició de la lliga SmartBank, quelcom d’impensable fa un mes. Que duri!