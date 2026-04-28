Transport públic: durant els darrers tres mesos s’han registrat 2.250.863 viatges

El Departament d’Estadística del Govern ha publicat per primera vegada l’Estadística de l’ús del transport públic al Principat d’Andorra. Aquesta primera publicació arrenca amb les dades dels tres primers mesos de l’any 2026 i posteriorment les publicacions es faran amb periodicitat mensual.
Així, en data 31 de març de 2026, el servei de transport públic d’Andorra oferia onze línies, de les quals vuit són regulars i tres nocturnes. El nombre de validacions del títol efectuades durant els darrers tres mesos ha estat de 2.250.863: al mes de gener es van validar 738.356 viatges, al mes de febrer 770.504 i al mes de març 742.003. En termes acumulats, el 25,6% s’han fet als autobusos gestionats per Nadal, mentre que el 74,4% restant s’han dut a terme als autobusos gestionats per Coopalsa.
La línia d’autobusos que ha obtingut un nombre més alt de validacions de títols durant els mesos de gener i febrer ha estat l’L2, amb 131 milers i 128 milers, respectivament. Al març de 2026 ha estat la línia L4, amb aproximadament 107 milers, és a dir, un 14,4% del total de les validacions del mes. La línia amb menys validacions (exceptuant línies nocturnes i escolars) als mesos de gener, febrer, i març han estat l’L6 i l’L7, amb 66 milers al gener, 60 i 64 milers al febrer i 62 milers de validacions cadascuna durant el mes de març.