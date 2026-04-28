Macron alerta sobre el risc que suposaria deixar passar el tren d’Europa

Totes les mirades i, especialment, les oïdes estaven focalitzades en les paraules que havia de pronunciar el copríncep francès, Emmanuel Macron, en el seu discurs a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. I les expectatives no han decebut. Macron ha repassat temes de màxima actualitat, incidint sobretot en l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. El copríncep francès ha estat molt clar en la seva al·locució. Ha assegurat que ha treballat molt en favor del Principat per a que sigui un acord avantatjós.
El president gal ha deixat entreveure que un no del país a l’Acord d’Associació comportaria que no hi hagués una segona oportunitat per a més endavant. També s’ha referit als avantatges que l’Acord representaria a nivell econòmic i educatiu per a Andorra.
L’acte de la plaça del Poble ha estat seguit per centenars de ciutadans que han escoltat les paraules, primer, del cap de Govern, Xavier Espot, i després d’Emmanuel Macron. Durant la intervenció d’Espot s’han sentit alguns xiulets ja que alguns col·lectius han aprofitat l’ocasió per a reivindicar el dret a un habitatge digne i també a favor de l’avortament.