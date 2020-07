Tovalloletes humides casolanes: barates i ecològiques

Els pares d’avui dia estaríem perduts sense les tovalloletes humides. Són molt còmodes i pràctiques, però no obstant tenen molts ingredients innecessaris, com el perfum entre d’altres.

Hi ha diverses maneres de fer les nostres pròpies tovalloletes més naturals i lliures de químics, ja que al final no són més que un paper impregnat en una solució d’aigua i altres elements. La més fàcil de fer, és la que avui us venim a explicar. Consisteix en agafar un rotllo de paper de cuina, que sigui totalment blanc sense cap mena de dibuix i el tallem per la meitat amb un ganivet ben afilat o un cúter.

Després fiquem el rotllo en un túper, de grandària adequada i aboquem la nostra solució per a xopar-ho. Una vegada aquest estigui ben impregnat, traiem el tub del mig i anem traient les tovalloletes des del centre del rotllo, deixant sempre tapat el túper perquè no s’evapori la solució. Per a fer aquesta, necessitem:

1 tassa d’aigua bullida o destil·lada

1 cullerada de sabó neutre líquid

2 cullerades d’oli de coco o d’oliva verge

1 cullerada de vinagre de poma (el vinagre ajuda a baixar el pH i apropar-ho al de la pell)

És recomanable provar abans en una zona de la pell per a comprovar que el nostre nadó no és al·lèrgic a alguns dels components així com anar observant les hores següents i davant qualsevol reacció, deixar d’utilitzar.

Per Ecocosas.com