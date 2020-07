Creixement personal: Segueix al teu cor

Per un moment allunya’t de tot allò que pugui influenciar el teu estat d’ànim. No permetis que entri la por en tu per les circumstàncies actuals. Per un moment imagina’t que tot en la teva vida està bé. Que res et fa sofrir, que res necessites. A vegades ajuda pensar que t’ha tocat una gran quantitat de diners en la loteria. Una vegada puguis estar en aquest estat d’ànim. Escolta al teu cor.

Què o a qui llevaries de la teva vida? Què canviaries? Si no tinguessis por, quins canvis faries en la teva vida? És el moment d’escoltar el teu cor.

Clar que hi ha perills a emprendre nous reptes, clar que espanten els canvis. Potser ara més que mai és veure el ràpid que pot canviar la vida. Si mires enrere, segur que en la teva vida hi ha hagut més canvis dels que creus. I els has superat.

Converteix la por en prudència, en un estat d’alerta. No permetis que t’immobilitzi. Inicia a poc a poc aquest camí que has visualitzat quan fa una estona estaves relaxat. Inicia el camí a poc a poc, amb calma i amb seguretat.

Cada pas que dónes cap al teu objectiu t’allunya d’on no vols estar i t’acosta a on vols anar.

Escolta al teu cor, uneix-li la saviesa del teu saber, del teu coneixement i avança. Al teu ritme però avança. Sent en tu aquesta poderosa energia i no deixis que ningú l’apagui, ni tan sols la teva ment

Llegeix l’article ampliat a www.juanjuncosa.com.