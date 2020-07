5 tècniques per a assecar flors i usar-les per a decorar

Quan les flors s’assequen tendeixen a enfosquir-se adquirint un to plomís i sec. Com en tantes coses, tot depèn dels gustos de cadascú. Per a uns, aquesta tonalitat és bella i suggeridora. Per a uns altres, aquest color és gris i depriment. Si ho fem bé, el resultat pot ser excel·lent. Existeixen diverses tècniques per a assecar-les. A continuació, el detall de cadascuna d’elles.

En vertical

És la tècnica tradicional. S’agafa el ram complet, es lliga ben fort i es penja boca avall lligat d’un ganxo o un penjador. Si bé és un procés lent dóna resultats increïbles. Quan les flors han arribat a l’estat desitjat, les ruixem amb laca de cabell per a fixar-les bé i que no es desfacin. Els millors llocs per a assecar són els que siguin alhora foscos, secs i ben ventilats.

En horitzontal

S’utilitza especialment per a assecar els cereals. En aquest cas hem d’estendre les plantes sobre papers de diari vells, cuidant de moure-les dues vegades al dia perquè s’airegin bé.

En el microones

El primer és rentar bé les flors sota l’aixeta. Es col·loquen en paper de cuina, amb la cura que s’han d’embolicar en un altre paper sec. S’introdueixen en el microones, per uns 40 segons a temperatura alta i es treuen perfectament seques.

En el forn

La mateixa tècnica que abans, però en aquest cas s’escalfa el forn cinc minuts abans d’introduir-les i es deixen 10 minuts a temperatura mitjana. Ideal per a Hortènsies i Roses.

En glicerina

Aquesta tècnica és millor per a plantes com el llorer o les fulles i branques, aconseguint-se fulles brillants i flexibles, amb una textura diferent de la de la flor seca. Es prepara una mescla amb una part de glicerina i dues d’aigua calenta i s’introdueixen les tiges durant uns deu dies. En el cas que es consumeixi el líquid caldrà afegir una mica més de glicerina.

Per decoracionyjardines.com