Toulouse bé es val una estada

La Garona “banya” la ciutat de Toulouse (Toulouse-Tourisme)

Toulouse compta amb un important patrimoni arquitectònic i cultural, tant religiosos com civils, i és per això que el Govern Francès ha qualificat Toulouse com a “Ciutat de l’Art i la Història. Un dels edificis més bonics és el Capitol, actual seu de l’Ajuntament i del Teatre Nacional. Es tracta d’una construcció amb 8 columnes de marbre rosat, situada a l’àmplia plaça del mateix nom. L’interior es pot visitar i és francament recomanable.

També en el centre de la vila hi ha la basílica de Saint-Sernin. És una de les més grans d’estil romànic de l’Europa Occidental i un important nucli de peregrinació del Camí de Santiago.

D’edificis religiosos, també cal esmentar-ne la Catedral de Saint Étienne i la Basília daurada de Toulouse, a l’interior de la qual hi ha la Verge Negra.

Menció a part mereix el Convent dels Jacobins, ubicat en el centre de Toulouse, entre el Capitol i el riu Garona. El temple es va començar a construir a partir del 1230, en diverses etapes. El 1920 va començar una restauració que no va finalitzar fins el 1972. El convent, d’exterior amb façana de maons i de línies interiors elegants, és de gran bellesa.

A Toulouse hi ha també nombrosos parcs i jardins, llocs idonis per a passejar tranquil·lament, com ho és també la ribera del riu Garona o del Canal du Midi, un marc incomparable.

Si es vol anar de compres, Toulouse és també una ciutat animada i amb moltes opcions de diversió; mentre que els carrers i les places del casc històric, amaguen bonics i històrics edificis, en un entorn que evoca el passat.

Un dels esports més populars de Toulouse és el rugbi. El club Stade Toulousain, fundat el 1907, és un dels més importants del continent europeu.





Dades d’interès sobre Toulouse

Superfície: 118,30 km2. Ubicada al sud-oest de França, la ciutat és travessada pel riu Garona.

Població: Al voltant dels 450.000 habitants. Toulouse és, per població, la cinquena ciutat de França, per darrere de París, Lió, Marsella i Lille.

Gastronomia: Alguns dels plats típics de Toulouse són el foie gras, el magret d’ànec, la cassoulet, la salsitxa, els formatges… De vins, cal esmentar-ne el Fronton, Gaillac i Armagnac.

Clima: El clima de Toulouse es caracteritza per les temperatures suaus a la primavera i a la tardor. Sec a l’estiu i fresc a l’hivern. El vent austral que bufa a la zona pot ser d’extraordinària força.

Curiositat: És coneguda com la Ciutat rosa, pel color predominant en molts dels edificis antics.

Com arribar-hi: Toulouse compta amb aeroport internacional, ubicat a tan sols 8 quilòmetres a l’oest de la ciutat. L’estació de tren Matabiau està ubicada just en el centre de Toulouse, al davant del Canal du Midi.





Per El Tot Granollers