Juan Juncosa

Quantes vegades hem escoltat a algú que després de passar per una malaltia difícil o d’haver-se acostat a la mort diu, viuré la vida d’una altra forma… Crec haver trobat una cosa positiva en aquestes situacions. Quan vius una situació així, mires cap enrere i revises els teus valors de vida. Descobreixes si creus haver tingut o estàs tenint allò que un mateix defineix com a bona vida.

De la mateixa forma veus si els teus valors són ferms i els consideres vàlids o has de canviar-los. Reconec que és voler buscar la part positiva a una cosa molt complicada, però si després de passar per totes aquestes penalitats canvies a millor, sens dubte, la teva vida serà diferent. No dic que sigui ni millor, ni pitjor, però sí diferent i potser, només potser… la teva nova vida tindrà un altre sentit, més pau i una altra visió.

Reflexionant mentre escric penso si no valdria la pena intentar realitzar aquest exercici sense haver de passar per tan dures penalitats. Sens dubte és difícil i hi ha persones que només poden arribar a aquestes reflexions patint, però us asseguro que val la pena intentar pensar-ho abans. No és fàcil, però sí possible. Si hi ha alguna cosa que hem de canviar i encara no ho sabem, val la pena saber-ho abans d’arribar a un moment crític. Si esteu en un moment crític i no sabeu com sortir-ne, vull recomanar-vos un llibre titulat: “Cuando Todo Se Derrumba”.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.