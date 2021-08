Totes les residències de gent gran de l’Alt Pirineu i Aran es mantenen lliures de coronavirus

La totalitat de les 14 residències de gent gran de l’Alt Pirineu i Aran segueixen disposant a data d’avui de l’etiqueta verda, amb la qual el Govern català acredita que són centres lliures de COVID-19. Entre aquests complexos amb una situació òptima pel que fa a la contenció dels contagis hi ha els tres de l’Alt Urgell: la Fundació Sant Hospital de la Seu, la Llar de Sant Josep i la Caser d’Oliana.

De fet, ara mateix, la regió pirinenca és l’única sense cap residència en alerta per l’aparició de brots de coronavirus. Pel que fa a les àrees més properes a l’Alt Pirineu, a la regió de Lleida tenen 69 centres amb l’etiqueta verda i 4 a nivell taronja. A la Catalunya Central, hi ha 83 espais a nivell verd, 9 en taronja i 3 en vermell. I a la regió sanitària de Girona, tenen 103 residències amb l’etiqueta verda, 6 amb la taronja i 2 amb la vermella.

En la mateixa línia, al conjunt de Catalunya, estan lliures de COVID-19 la gran majoria de residències (826, el 80,74% del total), però n’hi ha 146 a nivell taronja per l’aparició de casos puntuals (el 14,27%) i 51 en vermell per brots considerats greus (el 4,99%). En aquest últim apartat, la situació més delicada, amb diferència, és a la Regió Metropolitana Sud, que concentra 33 de les etiquetes vermelles.

Quan a l’etiqueta taronja, la resta de l’àrea de Barcelona també presenta un context complicat: a la ciutat de Barcelona n’hi ha 42; i a la Regió Metro Nord, 49. Finalment, pel que fa al Camp de Tarragona, tenen 19 residències en aquest nivell taronja; i a les Terres de l’Ebre, en tenen 4.

A nivell més general, el balanç que ha presentat aquest dimecres el Govern de la Generalitat indica que a data d’avui, a tot Catalunya, hi ha 239 residents que són casos confirmats de coronavirus (un 0,4% del total). La gran majoria són asimptomàtics o tenen símptomes lleus. Al llarg de la darrera setmana ha hagut 28 defuncions de residents i 72 ingressos hospitalaris per aquest motiu. Pel que fa als professionals, 317 han donat positiu (0,7% del total) els darrers 14 dies. Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, hi ha 214 casos actius (0,4% del total) i 274 professionals afectats (0,7%).

Positivitat molt per sota de la mitjana

El 96,8% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades en primera dosi i el 95,8% ja tenen la pauta completa. Pel que fa als treballadors, un 91% ha rebut la primera dosi i un 89,7%, la pauta completa.

La darrera setmana s’han fet 12.011 proves PCR i 1.552 tests d’antígens a residents. Un 2.22% de les proves fetes han resultat positives. Als professionals se’ls han fet 24.006 PCR i 2.038 tests d’antígens, amb una positivitat del 0,8%, molt per sota de la positivitat en la població general, que ara és del 7,53%.