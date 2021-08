Complicada fuita d’aigua a la Massana

Els tècnics del Servei d’Aigües del Comú de la Massana han detectat aquest dimecres al matí una anomalia en el volum d’aigua dels dipòsits. Després d’una inspecció s’ha comprovat que la possible fuita se situava entre la Massana i Arinsal.

El problema que han tingut els operaris per localitzar l’avaria ha estat que no hi havia cap vessament d’aigua a l’exterior. Finalment, s’ha detectat el possible punt de la fuita a la carretera general, a la rotonda de la Bòbila. Aquest vespre s’ha estat obrint el paviment per poder accedir a l’averia, tot i que les tasques són molt complexes, ja que tot sembla indicar que la fuita està situada sota la placa de formigó del nou pont, un punt de molt difícil accés.

Els treballadors comunals i de les empreses contractades treballaran de forma ininterrompuda fins poder arreglar la fuita.

Per pal·liar els efectes de la falta de subministrament d’aigua, el Comú de la Massana està reomplint alguns dipòsits amb un camió-cisterna de 30 mil litres. S’han pogut omplir els dipòsits dels Oriosos i Anyós. En canvi, però, no es poden omplir els d’Escàs perquè es troben a una zona inaccessible pels vehicles. Per això, els veïns d’Escàs, els Plans i les Canadilles de Sispony es troben sense aigua i en principi no en podran tenir fins que es repari l’avaria.

Es demana als ciutadans que no es regui ni es reomplin piscines i que s’intenti estalviar el màxim d’aigua.