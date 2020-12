Tortuga russa

Les potes i el cap de les tortugues russes són de color marró. A més de ser fortes, les potes tenen unes escates bastant grans i dures, cadascuna amb 4 dits. Les ungles també són fortes i resistents. Poden arribar als 20 cm de llarg.

Els sexes es poden diferenciar en edat adulta, ja que els mascles tenen la cua més llarga i ampla i els escuts anals són més oberts.

El seu hàbitat és l’estepa i zones semiàrides, amb clima molt sec i fred i poca vegetació. A vegades s’han vist en zones superiors als 2000 m d’altitud.

Són estrictament herbívores. S’han d’alimentar amb plantes silvestres i vegetals, per exemple: gespa, dent de lleó, alfals, enciam, escarola, endívia, i una mica de pastanaga. No abusar de les cols i espinacs per tenir massa àcid oxàlic i no donar-li mai tomàquet, cogombre ni cap fruita. Cal complementar la dieta amb calci, ja que tenen un creixement molt ràpid.

Si la tortuga és menor de 2 anys, és millor no deixar-la hibernar, en canvi sí que és imprescindible en adults, ja que els ajuda a aparellar-se. En climes temperats és possible que facin estivació. No solen ser agressives.

