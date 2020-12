Títol: The Crown (La Corona)

Durada: 58

Gènere: Drama, històric, biografia

Direcció: Peter Morgan, Stephen Daldry

Intèrprets: Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter

Temporades: 6 Capítols: 40

Sinòpsi:

The Crown és una sèrie creada per Peter Morgan i produïda per Netflix de caràcter biogràfic que se centra en la vida de la Reina Isabel II d’Anglaterra i la història mundial que ha tingut lloc al llarg del seu extens regnat. La sèrie explora la vida personal de la Reina, però també plasma el món de la postguerra, amb la societat en constant transformació a causa dels diferents i bruscs canvis esdevinguts, fins a la situació de relativa calma actual.

La ficció històrica comença amb la princesa Isabel, de tan sols vint anys, i la depriment perspectiva de futur de la monarquia en un món destruït i amenaçat per la guerra, al temps que intenta estrènyer la seva relació amb el primer ministre de país Winston Churchill. A través de la seva visió, es podran veure les rivalitats polítiques i intrigues personals dels principals personatges de la història contemporània d’Anglaterra, fent principal èmfasi en les relacions que existeixen dins de la mateixa família reial.