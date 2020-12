Carnovo, una nova manera de comprar cotxes nous

L’adquisició d’un cotxe pot ser un procés tediós: cal anar fins al concessionari, comparar ofertes, sospesar si els cotxes que ens ofereixen tenen les prestacions que necessitem, etc. Els creadors de Carnovo van veure una solució, creant una plataforma que et permet configurar el cotxe al teu gust i comparar les millors ofertes des de qualsevol dispositiu, aportant una experiència còmoda, ràpida i segura gràcies a la innovació digital.

El procés per a comprar un cotxe a través d’aquesta plataforma és el següent:

• Selecció del cotxe: gràcies al configurador, l’usuari pot seleccionar quina classe de cotxe busca i quines són les seves necessitats.

• Recepció d’ofertes: després d’haver marcat les característiques de l’automòbil, Carnovo t’enviarà les 5 millors ofertes dels seus concessionaris. Sobre la base d’això, el client ja podrà comparar les ofertes per preu, disponibilitat del vehicle o valoració del concessionari.

• Contacte amb el concessionari: també podràs contactar directament amb el concessionari des de la plataforma per a poder consultar qualsevol dubte, o directament, procedir a la compra.

Tot això, de manera gratuïta per a l’usuari, sense necessitat de moure’s de casa, amb un estalvi mitjà de 4.000 € en la compra de l’automòbil i amb una valoració mitjana de 4,8 sobre 5 pels usuaris.

A més de ser una plataforma molt útil per als compradors, el model es presenta com una gran oportunitat per als concessionaris, en connectar-los directament amb un client potencial i si es materialitza la venda, només han de pagar una petita comissió.

Algunes de les xifres aconseguides per Carnovo en els seus primers anys de vida evidencien la necessitat de digitalització del sector i el seu ampli creixement. La plataforma assegura que ja compta amb més de mig milió d’usuaris registrats, vendes acumulades des del seu llançament per valor de 200 milions d’euros i una previsió de vendes de 10.000 unitats l’any vinent. Són xifres que no han deixat d’augmentar després del confinament, ja que Carnovo ha vist com la seva interacció pujava fins a un 60% en els últims mesos.

Tot i que les ofertes de l’app no son vàlides per a Andorra és una bona eina per a poder comparar preus.