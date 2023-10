Torres aposta per la formació continuada en el turisme davant els canvis globals

El ministre, Jordi Torres -a la dreta- intervenint al Fòrum mundial sobre educació (SFGA)

Una formació continuada “és essencial per a augmentar la qualitat de l’experiència turística, així com per abordar els reptes de futur d’aquest sector”. Ho ha exposat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, al Fòrum mundial sobre educació, que s’ha celebrat aquest dijous a la ciutat uzbeka de Samarcanda en el marc de la 25a Assemblea General de l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

En concret, Torres ha participat al Debat d’alt nivell sobre polítiques per a fomentar la innovació i l’educació per a les generacions actuals i futures, on ha destacat la necessitat d’impulsar la formació continuada en l’àmbit turístic per tal que els treballadors puguin anar actualitzant-se, tenint en compte qüestions com un entorn canviant, la irrupció de noves tecnologies o l’aposta global per un turisme sostenible. Així mateix, Jordi Torres ha assenyalat que l’educació en el sector és imprescindible per a millorar la qualitat del servei i la vivència del client.

En la seva intervenció, justament, el ministre ha posat en relleu la importància d’ajustar periòdicament els programes educatius en turisme perquè els plans d’estudi s’adaptin a les noves tendències, especialment les digitals. D’aquesta manera s’assoliria eficaçment una alineació del contingut formatiu amb les necessitats actuals de la indústria. En aquest sentit, Jordi Torres s’ha volgut referir a la tasca que fa l’acadèmia OMT, establerta a Andorra des de l’any 1998, mitjançant el desenvolupament de programes com el ‘UNWTO Tedqual’.

A més, ha recordat l’acord d’entesa entre el Govern i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, a través del qual les parts es comprometen a treballar per a alinear els objectius de la política turística nacional amb les necessitats del sector empresarial i vetllar per una major orientació de servei per part dels organismes públics. El ministre també ha emfatitzat que des de l’Executiu s’impulsen capacitacions especialitzades, gràcies a la col·laboració de la Cambra, i ha subratllat l’oferta de programes permanents en turisme al Lycée Comte de Foix i a Vatel Andorra.

El Debat d’alt nivell ha comptat també amb la participació de la ministra de Turisme de Guatemala, Anayansy Carolina Rodríguez; la ministra de Turisme de Filipines, Christina Garcia; el ministre de Turisme de Zàmbia, Rodney Sikumba; i amb el responsable del departament de Turisme de Bahrain, Nasser Ali Qaedi.





Reunions bilaterals per a estrènyer la cooperació turística

En el marc de l’Assemblea General de l’OMT, Jordi Torres s’ha trobat amb diversos dels seus homòlegs, així com amb alts responsables governamentals de l’àmbit turístic de diferents països.

Entrant al detall, Torres ha mantingut reunions bilaterals amb la ministra de Turisme de Paraguai, Angie Duarte, qui s’ha interessat pel funcionament de la política turística d’Andorra. El titular de Turisme s’ha trobat també amb la secretària d’Estat de Turisme d’Espanya, Rosana Murillo. Ambdós han compartit la bona relació entre dos països en l’àmbit turístic. Així mateix, Jordi Torres s’ha pogut reunir amb la cap de Turisme del Ministeri d’Economia d’Armènia, Sisian Boghossian, amb qui s’ha emplaçat a explorar vies de cooperació entre Andorra i el seu país.

D’altra banda, Jordi Torres ha assistit a la rebuda de la distinció d’Ordino com a ‘Best Tourism Village’, que l’OMT ha atorgat a la parròquia andorrana. L’ha recollit el cònsol major ordinenc, Josep Àngel Mortés.