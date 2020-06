Tornada a les escoles amb la represa de l’activitat econòmica

Les diferents escoles han reprès aquest matí l’activitat i ho han fet de manera esglaonada, amb horaris preestablerts segons les edats dels infants. El procés s’ha dut a terme amb la col·laboració dels agents del Servei de Circulació, que han fet tasques de control del trànsit. També s’ha fet una feina pedagògica per recordar a les famílies la necessitat de mantenir una distància física a la cua d’entrada als centres. En el primer dia de tornada al col·le, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cònsol menor, David Astrié, han estat presents a primera hora del matí al carrer Ciutat de Valls per comprovar el bon desenvolupament de la nova operativa.

En paral·lel, els espais d’atenció a la infància que ofereix el Comú d’Andorra la Vella a les famílies es reprenen avui de manera íntegra amb la reactivació de l’activitat econòmica. Així, les instal·lacions de l’escola bressol de Santa Coloma s’han obert aquest matí amb 20 infants distribuïts en 4 aules, després que durant dues setmanes el servei d’escola bressol comunal s’hagués centralitzat a l’escola bressol Conxita Mora Jordana (Serradells).

Als Serradells, a més, hi ha cinc classes obertes i una vintena més d’infants que hi acudeixen de manera regular. En total, doncs, es dona servei a una quarantena d’infants d’ 1 a 3 anys. La ràtio per alumne a cada aula a les escoles bressol s’ha ampliat de 4 a 5 i a dues educadores per classe. L’horari, tant a les instal·lacions de Santa Coloma com a les de l’escola bressol Conxita Mora Jordana, és des d’avui també una hora més ampli: de 8.30 a 17.30 h (30 minuts abans i 30 després).

A més, aquesta tarda es posaran també en funcionament els espais de lleure en horari extraescolar, destinats als infants dels diferents sistemes educatius que des d’avui han tornat a les aules. A la Ludoteca de Santa Coloma hi acudiran una desena d’alumnes mentre que al casal d’infants del Llamp, una desena més, tots els que han requerit el servei. En tots els casos se segueixen les directrius establertes per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19.