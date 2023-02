Torna l’acció del Freeride World Tour al Pirineu Andorrà

Una de les imatges espectaculars del Freeride World Tour

El sol i les condicions estables han rebut avui dijous, 2 de febrer, els competidors a Andorra, que, a jutjar per l’acció explosiva, s’havien recuperat completament després de l’espectacle ofert a Espanya diumenge. Ha estat una inoblidable classe magistral de freeride en el segon esdeveniment del FWT23, a Ordino Arcalís.

La competició ha tingut lloc a la zona del pic de les Planes, sens dubte, un terreny de joc perfecte on atletes de totes les categories han desplegat els seus trucs i els seus girs d’alta muntanya. Això és el que s’ha pogut veure avui a Ordino Arcalís, Andorra:



Snowboard dones

Totes les participants de la categoria femenina de surf de neu han ofert línies fluides, impecables. Katie Anderson (CAN) ha obtingut la seva segona victòria consecutiva, per a ampliar el seu avantatge al rànquing general, i convertir-se en la rider a batre aquesta temporada. La canadenca ha completat una ronda molt fluida i plena de trucs, com un parell de grabs molt freestylers i un aeri a la secció mitjana amb què ha deixat clar el seu domini del freeride. La campiona del FWT22, Tiphanie Perrotin (FRA) ha resultat segona, després d’un primer esdeveniment una mica decebedor per a ella, i Estelle Rizzolio (FRA) ha completat el pòdium a la tercera posició.

“La meva ronda ha estat divertida, encara que en algun moment m’he perdut, però sortosament m’ha sortit bé. Les condicions eren molt variables, però en general força bones. M’encanta Ordino Arcalís!”

Katie Anderson



Snowboard homes

Ludovic Guillot-Diat (FRA) ha resultat guanyador per primera vegada en una prova FWT gràcies a una ronda emocionant, que l’ha propulsat molt per sobre de la resta de riders per a fer-lo pujar al capdamunt del podi. Ludo ha començat la línia per zones molt exposades i s’ha volat una roca enorme gairebé al principi, abans de planxar múltiples aeris i un backflip enorme. Un altre dels riders més veterans, Jonathan Penfield (USA) ha completat una potent ronda que li ha valgut la segona posició, mentre que el rookie mexicà, Liam Rivera (MEX) ha quedat tercer, pujant per primera vegada al podi el seu primer any al tour.

“Em sento molt bé. La meva ronda ha estat bé, encara que m’hagi deixat alguns salts, estic molt feliç. Aquests darrers anys m’he esforçat molt per a poder tornar al tour, per això, estar aquí a dalt del podi, i a més portar-me el dorsal groc del líder, és realment increïble.”

Ludovic Guillot-Diat



Esquí dones

Justine Dufour-Lapointe (CAN) ha vençut amb un gran desplegament -en aparença relaxat- de freeride. La Justine porta ja moltes victòries a l’esquena com a esquiadora de sots –entre elles desenes de podis en la FIS World Cup i dues medalles Olímpiques- encara que en realitat aquesta hagi estat la seva segona competició al FWT i, per això, el seu resultat és increïble. La seva línia ha estat plena de trucs, com dos aeris encadenats i un darrer vol des d’una roca gran abans de la recta final cap a la victòria. Molly Armanino (USA) i Elisabeth Gerritzen (SUI) han completat el podi en segona i tercera posició respectivament, amb sòlides rondes.

“Em sembla increïble guanyar aquí! Sincerament, m’ho he passat tan bé avui! A més, crec que he tingut sort en ser la darrera rider, perquè he pogut ajustar la meva línia i triar una opció diferent de les altres. He pogut demostrar la meva creativitat sobre uns esquís, i com pot ser de divertit. He aconseguit el meu objectiu; estic molt orgullosa i feliç!”

Justine Dufour-Lapointe



Esquí homes

Els tres millors riders de la categoria d’esquí homes han acabat a menys de tres punts de diferència entre ells, i cadascun han delectat el públic amb rondes a gran velocitat plenes de trucs de freestyle. Valentin Rainer (AUT) ha acabat en primera posició, amb una ronda superelegant en què ha combinat velocitat i una tècnica impecable, amb un ventall molt complet de trucs. Ha passat com un llamp per la secció alta –combinant un aeri gegant amb un backflip– abans de marcar-se dos 360s en terreny molt tècnic, i acabar amb un backflip massiu. Ross Tester (USA) ha acabat en segona posició davant de Maxime Chabloz (SUI).

“Crec que m’ha sortit una bona ronda. La idea era fer tres o quatre trucs, que al final han estat dos backflips i dos 360 s. Sempre he volgut esquiar una ronda com aquesta, i avui ha estat el dia. Estic emocionat. Fa uns dies vaig perdre un bon amic en una allau, així que aquesta ronda ha estat per a ell, al 100%.”

Valentin Rainer

Després d’una increïble i ràpida transició entre esdeveniments, la segona etapa del FWT23 ha ofert un espectacle dels bons. Ara els atletes es disposen a creuar l’Atlàntic per a la tercera prova a Kicking Horse Golden BC, Canadà, que tindrà lloc del 17 al 22 de febrer, i que suposarà la seva darrera oportunitat per a assegurar-se els punts necessaris abans del tall, the cut, a partir del qual només els millors del rànquing tindran accés a les FWT Finals.