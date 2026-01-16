Torna la Copa del Món de fons, amb Gina del Rio a Oberhof

Després de l’aturada en finalitzar el Tour d’Ski, la Copa del Món d’esquí de fons reprèn el seu camí amb la doble cita d’Oberhof, a Alemanya, on hi competirà l’esquiadora del Principat, Gina del Rio. Aquest divendres, l’andorrana ha tingut jornada d’entrenament oficial a l’escenari de cursa, després que arribés a Oberhof des de Livigno, on ha estat entrenant els últims dies per a preparar aquesta cita i continuar treballant el material amb l’equip.
A Oberhof hi haurà dues curses, dissabte i diumenge. El dissabte és el dia per a l’sprint en estil lliure o patinador, amb les classificacions a les 13:35h, mentre que les finals estan previstes per les 16:05h. Ja el diumenge, la cursa serà en clàssic i seran els 10km individuals. A la cursa femenina en què hi serà, Gina del Rio, començarà a les 12:55h.
Per la seva part, Irineu Esteve, continua amb la seva recuperació a casa, per tal d’estar preparat per a les pròximes cites i, sobretot, tenint en ment els Jocs Olímpics d’hivern.