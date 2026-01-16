La Comissió Nacional de l’Habitatge treballa diverses propostes i iniciatives per a aportar millores concretes a l’accés a l’habitatge

La Comissió Nacional de l’Habitatge (CNH) es va reunir aquest dijous per a debatre un seguit de propostes i iniciatives que diferents grups de treball han analitzat al llarg d’aquests últims mesos destinades a facilitar l’accés a l’habitatge i garantir la seguretat jurídica de propietaris i llogaters. La sessió va servir per a posar en comú les línies d’actuació que han de permetre aportar solucions estructurals, amb una mirada posada en com es realitzarà a mitjà i llarg termini, i amb l’horitzó també posat en la necessitat de garantir tant el dret a l’habitatge com la seguretat jurídica de totes les parts implicades.
Durant el mes de setembre passat es van crear set grups de treball que van iniciar un debat tècnic per a proposar i recollir diferents iniciatives que ahir es van posar en comú durant la sessió de la Comissió Nacional de l’Habitatge.
Al llarg d’aquests mesos, cadascun dels grups s’ha centrat en l’anàlisi d’una temàtica en concret amb l’objectiu de plantejar actuacions específiques que permetin facilitar l’accés a l’habitatge.
Les temàtiques que els grups de treball han tractat van des de propostes de modificacions a la Llei d’Arrendaments de Finques Urbanes a mesures de cara a als contractes de lloguer que venceran al 2027, passant per contraprestacions i acompanyament per a una futura Borsa d’Habitatges, incentius per a construir habitatges de lloguer a preu assequible o per a promoure la compra d’un habitatge.
També es va posar sobre la taula una actualització del propi reglament de la CNH, així com unes recomanacions d’estàndards dels requisits per al disseny del parc públic i dels plec tècnic per als futurs concursos d’idees del parc públic d’habitatge.
La reunió d’ahir de la CNH va servir per a exposar les propostes treballades i incloure les aportacions de la resta de membres. Durant els propers mesos, es continuaran treballant les iniciatives proposades, s’acabaran de concretar i prioritzar i presentar-les a la propera reunió de la CNH. La voluntat és elevar a Govern les propostes consensuades perquè les pugui prendre en consideració.
En aquest sentit, la CNH vol esdevenir un espai estable de diàleg, coordinació i proposta, on hi estan representats els principals agents públics i socials vinculats a l’habitatge, per tal de construir respostes consensuades davant un dels reptes socials més rellevants del país.