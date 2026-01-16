Cande Moreno, 26a al segon entrenament de descens de la Copa del Món de Tarvisio, amb Caminal 50a

Aquest divendres s’ha disputat, a Tarvisio (Itàlia), el segon entrenament oficial de descens de la Copa del Món de velocitat, amb l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, que ha acabat amb el 26è temps, sortint amb el dorsal 50. Igualment, hi ha pres part, la també corredora andorrana, Jordina Caminal, per a continuar amb la seu treball aprofitant aquest entrenament de qualitat, amb el 50è temps.
Cande Moreno ha marcat un crono de 1.47.51, a 2.19 del millor registre, que ha estat per a la italiana Nicol Delago amb 1.45.32. Moreno marcava el 31è temps al primer sector, el 13è al segon sector i el 32è al tercer. Després, feia el 20è temps al 4rt sector, per passar 44a al cinquè i creuar l’arribada amb el 26è temps.
Per la seva part, Caminal, 50a, ha corregut avui per a aprofitar una sessió d’entrenament de primer nivell en una pista de Copa del Món i per a continuar, així, agafant experiència.
Dissabte, primera cursa: descens
Demà dissabte, 17 de gener, tindrà lloc el primer descens, a partir de les 10:45h, i el diumenge, dia 18, el supergegant, a partir de les 11:15h.