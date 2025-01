Torna el Quinto de Nadal a Ordino després de la pandèmia

Panoràmica del poble d’Ordino (Comú d’Ordino)

Aquest dissabte, 11 de gener, a les 18 hores, a l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO) tindrà lloc el Quinto de Nadal organitzat per l’AGGO (associació de la Gent Gran d’Ordino) i l’Esbart Valls del Nord. El Quinto es va deixar de fer arran de la pandèmia i amb la reactivació enguany de l’associació de la Gent Gran, també s’ha recuperat aquesta tradició.

Tots els premis han estat cedits per entitats, empreses, comerços, institucions i privats. A banda dels tradicionals pernils, també hi haurà lots de productes diversos i d’altres que volen fomentar la cultura i que compten amb reculls de llibres d’Andorra i escriptors del país. El preu de la butlleta per a cinc partides serà de 10 euros i la tirada extra costarà 5 euros addicionals. Tots els diners que es recullin es destinaran a finançar les activitats de les associacions sense ànim de lucre que l’organitzen (l’AGGO i l’Esbart). El Comú d’Ordino col·labora en aquesta iniciativa.