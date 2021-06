Torna el #PayWhatYouWish, la jornada solidària del Museu Carmen Thyssen en benefici d’Unicef Andorra

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) i el Comitè d’Andorra de l’Unicef tornen a organitzar la jornada #PayWhatYouWish que tindrà lloc el proper dissabte 12 i diumenge 13 de juny.

Aquesta acció s’emmarca en el conveni de col·laboració que van signar el 2018 les dues entitats, i permet a tots els visitants complementar l’import de l’entrada amb la quantitat que ells vulguin i el MCTA donarà el 100% de les entrades i les aportacions solidàries a Unicef Andorra.

Aquesta és la tercera edició de la jornada solidària #PayWhatYouWish i tant el Museu com Unicef Andorra esperen que novament sigui un èxit.

Amb aquest objectiu, animen a tothom a sumar-s’hi i aprofitar per visitar l’exposició “Talents amb denominació d’Origen. De Rigalt a Puigdengolas”.

Com a novetat, enguany, el museu i @Andwearis organitzaran uns tallers especials i sostenibles. Els participants aprendran a realitzar marcs d’obres amb la lona reciclada de les anteriors exposicions del museu. Hi haurà quatre sessions de tallers el dissabte, a les 11.15 h , a les 12.30 h , a les 15.30 h i un a les 16.45 h. El diumenge hi haurà dues sessions de tallers un a les 11.15 h i un a les 12.30 h.

Les places són limitades i la reserva prèvia és obligatòria trucant al +376 800 800 o enviant un correu electrònic a reserves@mcta.ad.

Els assistents a la jornada rebran també un petit obsequi com a piscolabis individualitzat (adaptat a les mesures de prevenció de la Covid-19) gràcies a la col·laboració d’Exe Catering.

Tots els donatius rebuts es destinaran a benefici d’Unicef Andorra que la destinarà a les campanyes d´Unicef a favor dels infants més vulnerables.