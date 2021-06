Més de 800 alumnes d’Andorra, l’Alt Pirineu i Aran han participat en el V Concurs WhatsApp Relats

Al V Concurs WhatsApp Relats hi han participat 814 alumnes de 19 centres educatius de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra, cadascun dels quals amb un relat d’un màxim de 100 paraules sota l’enunciat “Per fi vam poder sortir”. Un comitè avaluador, integrat per tècnics pedagògics del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra, del Departament d’Educació de la Generalitat i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, va fer inicialment una selecció de 110 relats, els quals van passar a la consideració del jurat, que va estar format per Sandra Adam, Teresa Colom, Txema Díaz-Torrent, Isidre Domenjó, Júlia Fernández, Manel Figuera, Sara Miró, Enric Quílez, Roser Porta, Berta Ribas i Iñaki Rubio. El jurat va escollir 10 finalistes i, entre aquests, va triar un primer, un segon i un tercer premi.

El lliurament de premis es farà els pròxims dies als centres d’ensenyament dels alumnes que han estat guardonats. El primer premi consisteix en una tauleta electrònica; el segon, en un rellotge intel·ligent; i el tercer, en una motxilla. Els set finalistes restants rebran cadascun d’ells un joc d’auriculars sense fils.

El concurs ha estat organitzat pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, el Servei Educatiu Alt Urgell – Cerdanya del Departament d’Educació de la Generalitat, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l’Associació Llibre del Pirineu i compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

Els/les alumnes premiats/des han estat:

1r premi: Alba Carrera Canut. Institut de la Pobla de Segur, Pallars Jussà

2n premi: Judit Badia Yáñez. Col·legi Janer. Santa Coloma, Andorra

3r premi: Adam Gómez Segovia. Institut Joan Brudieu. La Seu d’Urgell, Alt Urgell

Finalistes (per ordre alfabètic):

Arnau Balasch Llobet. Institut La Valira. La Seu d’Urgell, Alt Urgell

Perrine Detcheverry. Lycée Comte de Foix, Andorra la Vella, Andorra

Alèxia Escudero Miró. Institut Morelló, Esterri d’Àneu, Pallars Sobirà

Alèxia Esquivel Bertran. Escola Andorrana d’Encamp, Andorra

Andrea Jover Pla. Escola Andorrana d’Ordino, Andorra

Iasmina Elena Popa. Institut Joan Brudieu, la Seu d’Urgell, Alt Urgell

Martina Rius Fontanilla. Institut de Tremp, Pallars Jussà