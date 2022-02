El PS proposa crear una comissió per treballar solucions a la problemàtica del Pas de la Casa

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han proposat crear una comissió ad hoc per treballar conjuntament amb els actors turístics solucions a la problemàtica del Pas de la Casa. Ho han fet a la sessió del Consell de Comú tradicional de les Talles, que s’ha celebrat aquest dilluns. La voluntat és recuperar “el turisme de qualitat que es mereix” la població encampadana.

Riba ha explicat que hi ha una vintena d’empreses de gestió habitatges d’ús turístic treballant al Pas de la Casa, i que només tres d’elles reben més de 10.000 estudiants a l’hivern, i que els ofereixen l’estada a la meitat de preu que el que ofereixen altres empreses al turisme familiar.

Aquest turisme a baix cost, segons el conseller socialdemòcrata, no consumeix a la vila, “a part d’alcohol”, i a sobre genera problemes i conflictes amb altres turistes i amb els veïns.​ És per això que des de PS+Independents d’Encamp s’ha demanat “agafar el brau per les banyes per invertir la situació”. Riba ha posat l’exemple de la població de Lloret de Mar, que tenia una problemàtica semblant a la del Pas de la Casa a l’estiu, i ha aconseguit revertir la situació. Així, ha demanat que, encara que les properes hagin de ser temporades “dures”, es comenci a treballar per recuperar el turisme familiar i de qualitat, que, al parer de Riba, consumeixen més en l’àmbit de restauració, d’escola d’esquí, i de comerç, que no el públic que avui majoritàriament causa dificultats al Pas.

En la comissió ad hoc que es proposa hi haurien de prendre part les empreses gestores d’habitatges d’ús turístic i altres receptores de turisme, Grandvalira i altres actors implicats, a més del Comú d’Encamp. S’hi elaborarien possibles solucions, entre les quals una entesa per incrementar els preus dels allotjaments turístics a fi de desincentivar el turisme de baix cost i incentivar el de qualitat. En aquest sentit, Riba ha considerat que seria relativament senzill d’aconseguir un acord, vist que la majoria de les empreses turístiques del Pas de la Casa ja elaboren sota un acord i a més, aquest aniria “en benefici de tots” i no com s’actua ara, “que el benefici de pocs va en detriment de tots”.

Per la seva part, el conseller David Rios, ha felicitat les intervencions del seu company de fila considerant que el debat que s’ha generat al tomb de possibles solucions “és molt positiu, és bo per al Pas de la Casa i per a la parròquia”. Així mateix, ha justificat la pregunta pel fet que després de sis anys de majoria d’UP+DA i que es treballi en un pla director “no es veuen resultats”.