Torna a l’agost “Ritmes, capital musical”

Una de les edicions anteriors del “Ritmes, capital musical” (Comú d’Andorra la Vella)

La plaça de l’antiga caserna de bombers tornarà a ser l’escenari, al llarg de l’agost, dels concerts del cicle Ritmes, capital musical que des de fa vuit anys organitza el Comú d’Andorra la Vella per a dinamitzar les compres. La campanya de promoció del projecte ha arrencat aquesta setmana.

Cada dimarts i dijous, a les 19 hores, hi haurà concerts per al públic adult amb concerts d’estils ben diversos que inclouen, entre d’altres, tributs i homenatges, versions dels 50, 60 i 70, també dels 80 i 90; pop-rock del 2000 fins avui; havaneres; i swing. I cada dilluns, també a les 19 hores i al mateix espai, s’oferiran actuacions musicals infantils adreçades a tota la família.

Amb aquesta iniciativa ja consolidada i que es du a terme en horari comercial en un mes d’elevada afluència turística, el Comú aporta activitat i animació a les zones comercials de l’avinguda Meritxell, Riberaygua i Travesseres i Fener Bulevard. De fet, la ubicació és la porta d’entrada i el nexe d’unió entre les diferents àrees comercials.





El programa, dia a dia

El cartell d’enguany, de nou molt variat i per a tots els gustos, arrencarà el dimarts 1 d’agost amb Els G band, un grup que ret homenatge a la mítica banda espanyola Hombres G. La propera cita serà el dijous 3, amb Mr. Glow band, que oferirà un concert de pop-rock amb temes de l’any 2000 fins a l’actualitat. El dimarts 8 serà el torn de La vida és un musical, amb un tribut als grans musicals de la història; i el dijous 10, torna tot un clàssic del Ritmes: un concert d’havaneres, aquest cop amb el grup Xarxa.

El dilluns 14 arriba el primer concert del Ritmes menuts (el dilluns 7 d’agost no se n’ha previst cap perquè és la festa major d’Andorra la Vella) amb Lali Be Good, una icona de la música infantil i per a tota la família. El dimarts 15 arribarà l’ABBA Gold Tour, amb un tribut al grup suec; i el dijous 17, The big jamboree, amb temes de rhythm-and-blues, jump and jive, jump blues i rock and roll dels anys 40 i 50.

El dilluns 14 es presenta l’espectacle Uh! Quin cangueli, amb la companyia Xip xap; i el dimarts 22, el grup Sweet little thing oferirà música en directe amb temes de swing-rhythm and blues. Per al dijous 24 s’ha programat el grup Los bozan dukes, amb calipso swing criollo dels anys 30 i 40; i per al dimarts 29, un tribut als Coldplay.

Tancarà el cicle, el dijous 31, el concert per a tota la família Escoltem el planeta¸ amb el grup Els xetats.





Consultar aquí el programa complet de Ritmes, capital musical