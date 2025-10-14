Tercera posició d’Ona Perelegre a la Segre Cup 2025

La jove palista andorrana, Ona Perelegre, ha completat una destacada actuació a la Segre Cup 2025, celebrada aquest cap de setmana entre la Seu d’Urgell i Ponts. Perelegre va aconseguir la tercera posició global en la categoria K1 júnior femení, amb un temps acumulat de 416,36 punts, després de completar unes bones mànegues tant a la Seu com a Ponts. El triomf final va ser per a Anna Simona (Cadí Canoe Kayak) amb 335,51 punts, mentre que la segona posició la va ocupar Ainara Goikoetxea (Club Atlético San Sebastián) amb 345,90 punts.
La piragüista andorrana va mostrar una gran solidesa tècnica i regularitat en les dues jornades, mantenint-se en el grup capdavanter davant rivals d’alt nivell procedents d’Espanya, França i la República Txeca.