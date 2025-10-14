Activitats a la Seu per a adherir-se a la “vaga general” de suport a Palestina

La Seu per Palestina ha organitzat dues activitats per a adherir-se a la “vaga general” que han convocat arreu de l’Estat espanyol diversos col·lectius i entitats propalestines per a aquest mateix dimecres, sota el lema “El 15 d’octubre ho aturem tot”. La primera acció prevista per La Seu per Palestina serà una concentració, a les 9 del matí davant del mural situat al carrer de Sant Ot. I la segona serà una manifestació, a les 7 del vespre, que també sortirà des de davant de l’esmentat mural, a l’edifici de Cal Pensament.
El col·lectiu urgellenc ha justificat el que defineixen com a “jornada de lluita i vaga per Palestina” perquè volen reclamar un “embargament d’armes integral” i el “trencament de totes les relacions amb Israel”.
La CUP veu “insuficient” l’alto el foc
A aquesta convocatòria també s’hi ha referit el grup municipal de la CUP, que al ple d’aquest passat dilluns ha animat a participar-hi. A l’apartat de precs del plenari la portaveu de la formació política, Núria Valls, ha dit que, malgrat l’alto el foc a què han arribat aquesta setmana passada el Govern d’Israel i Hamàs, amb la mediació del president nord-americà Donald Trump, consideren que això “no és suficient per a desconvocar la vaga”. Segons Valls, amb aquesta mesura “no es posa fi a la colonització” i “els supervivents tornen a una ciutat devastada”.
En aquest sentit, des de la CUP opinen que “cal justícia i reparació”, que “Israel incompleix de manera sistemàtica” i que amb l’acord “no se silencien aquests dos anys” que qualifiquen com de “genocidi”. Valls hi afegeix que “els responsables han de rendir comptes” i conclou que “estem en un punt de no retorn i Palestina ha de ser alliberada”.