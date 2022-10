Queda aprovada l’adhesió al Tercer Protocol addicional de l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d’Europa, adoptat a Estrasburg, el 6 de novembre de 1959, un instrument adreçat als estats membres del Consell d’Europa que són membres o volen esdevenir membres del Fons de Restabliment (anomenat Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa – CEB), com és el cas d’Andorra. El protocol fixa el règim jurídic dels béns, dels havers i de les operacions, així com l’estatus jurídic dels òrgans i agents del CEB. L’aprovació passarà a tràmit parlamentari per a la seva ratificació.

El Principat d’Andorra és estat part de l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d’Europa, en vigor a Andorra des del 24 de novembre del 1998, així com del Protocol addicional a l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats i del Sisè Protocol addicional a l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats.

El maig del 2020 Andorra es va adherir com a membre de ple dret al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), en el marc de l’estratègia duta a terme per part de l’Executiu d’augmentar la capacitat de resiliència financera d’Andorra, amb mecanismes de finançament d’institucions internacionals. Un dels requisits per a esdevenir membre del Banc, era tenir ratificat el Tercer Protocol addicional a l’Acord General sobre Privilegis i Immunitats del Consell d’Europa, alhora que adreçar una declaració al secretari General al respecte, o bé, mentre la ratificació no tingui lloc, confirmar l’acord d’Andorra d’aplicar el règim legal resultant del Protocol mencionat als béns, actius i operacions del CEB.

A dia d’avui el Tercer Protocol consta de 33 estats part. Amb l’adhesió a aquest Tercer Protocol, Andorra continua la tasca iniciada el 1996 d’incorporar progressivament dins de l’ordenament jurídic del Principat els instruments internacionals del Consell d’Europa. Així mateix, no només dona resposta a un compromís adquirit en el moment d’adherir-se al CEB, sinó que va més enllà, reduint la càrrega fiscal que grava directament o indirectament les operacions del Fons, la qual acaba repercutint en els beneficiaris dels préstecs concedits pel CEB, i obrint la porta a una diversitat de fonts de finançament per part d’Andorra.

Andorra ha presentat al Consell d’Europa una reserva per a l’adhesió a aquest Protocol segons la qual la ratificació no comporta per a Andorra l’obligació de concedir l’exempció d’impostos sobre la renda relatius als interessos dels bons emesos o dels préstecs contractats pel Fons.