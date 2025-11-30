Progressistes-SDP celebra la seva assemblea general “aprovant les ponències estratègiques per al futur del país”

Els participants han debatut, esmenat i aprovat per unanimitat les ponències que marcaran el posicionament polític del partit en els àmbits institucional, econòmic, social i territorial. Durant l’Assemblea, els assistents han escoltat els informes d’activitat i econòmics del període entre assemblees, així com un balanç del Pacte d’Estat per l’Acord d’associació amb la Unió Europea, presentat per Jaume Bartumeu.
Jaume Bartumeu ha recordat que, des del desembre de 2023, manté la convicció que l’Acord d’associació és mixt. El president, Emmanuel Macron, ha deixat clar que la Constitució francesa obliga a considerar-lo un acord mixt i, per tant, sotmès a una doble ratificació: la de la Unió Europea i la de tots els parlaments nacionals. Malgrat aquesta evidència jurídica i institucional, el secretari d’Estat pels Afers Europeus del Govern d’Andorra “ha continuat defensant que l’Acord no és mixt i ha demanat un tracte excepcional per als microestats”. Bartumeu ha explicat que aquesta pretensió és inviable, provoca un ridícul institucional davant del copríncep francès i exposa Andorra a un conflicte diplomàtic innecessari. França ja ha reiterat que la seva posició és definitiva: l’Acord és i serà considerat mixt.
També “ha considerat lamentables” les declaracions del secretari d’Estat, que a Ràdio Nacional va afirmar, el 12 de novembre, que França “és només un estat entre vint-i-set”. Per Bartumeu, està “ignorant el paper institucional del president de la República francesa, i copríncep francès, i el funcionament real de la Unió Europea. Aquesta actitud revela una manca de sentit d’Estat i un desconeixement preocupant sobre els compromisos d’Andorra amb els seus veïns”, segons l’excap de Govern.
L’assemblea de Progressistes-SDP ha defensat que el país adopti una posició prudent, responsable i respectuosa amb els estats membres, i “que deixi de confondre la ciutadania amb tecnicismes i maniobres polítiques sense recorregut”. El debat ha de tornar al que importa: els avantatges reals de l’acord per al futur del país, no una batalla procedimental que Andorra no pot guanyar.
L’Assemblea dels Progressistes d’aquest cap de setmana ha debatut i aprovat les ponències que definiran les línies de treball de Progressistes-SDP per al proper període polític.
1. Repensar l’Estat del benestar: d’un estat assistencial a un estat de salaris dignes
Presentada per Najim Aouraghe i Josep Roig, aquesta ponència posa el focus en la necessitat de substituir l’actual model assistencial, basat en ajudes i subsidis, per un model que garanteixi salaris dignes i autonomia personal.
Es proposa la creació d’un Règim de Bonificacions Salarials Empresarials, que premiï fiscalment les empreses que augmentin els salaris reals dels seus treballadors, amb deduccions progressives a l’impost de societats i un sistema complementari per a les petites empreses.
2. Visió dels Progressistes dins el pacte nacional per la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari
En la seva ponència, Alain Mateu ha refermat el compromís de Progressistes-SDP amb el Pacte Nacional de Salut, acord al qual el partit es va sumar el gener de 2024. Els progressistes defensen la necessitat d’una política sanitària estable, robusta i orientada al llarg termini.
La ponència ha analitzat les dades de l’Enquesta Nacional de Salut 2024, “que mostren tendències preocupants: increment de l’obesitat, sedentarisme i trastorns de salut mental; augment de desigualtats i risc de tensió creixent del sistema si no es corregeixen aquestes dinàmiques”.
La resolució insta a reforçar el Pacte Nacional de Salut, a impulsar polítiques preventives valentes, a prioritzar la salut mental i a crear un panell de control públic unificat d’indicadors “per a actuar abans que els problemes es consolidin”.
3. Frenar l’especulació immobiliària al Clot d’Emprivat
Elisabet Zoppetti ha exposat una ponència que denuncia la densificació irracional i l’expansió de torres de luxe al centre d’Escaldes-Engordany, “fruit d’una permissivitat urbanística excessiva i d’un POUP desfasat”.
La ponència aprovada proposa mesures concretes per a protegir la qualitat de vida: revisió urgent del POUP, cessió obligatòria mínima del 50% del sòl per a ús públic o espais verds, límits estrictes d’alçada i volumetria i l’obligació de destinar un mínim del 33% de les noves promocions a habitatge de lloguer assequible. “Aquestes mesures han demostrat la seva eficàcia en diversos països europeus i són essencials per a preservar el centre urbà com a espai de convivència i vida ciutadana”, asseguren des de la formació.
4. Redreçar les finances públiques: l’endeutament
Jaume Bartumeu ha presentat una ponència que analitza la situació actual del deute públic andorrà i proposa començar immediatament un pla d’amortització a deu anys, amb control progressiu de la despesa pública, priorització de les necessitats estructurals i sostenibilitat fiscal. Bartumeu recorda que un endeutament responsable és clau per a garantir el desenvolupament econòmic del país i reforçar la confiança de la ciutadania i dels inversors.
5. Promoció del comerç nacional: de prioritzar els eixos centrals a donar força i vida als eixos comercials de totes les parròquies
Cristina Montolio subratlla la necessitat de redefinir les polítiques de promoció comercial perquè arribin a totes les parròquies i no es concentrin només als eixos centrals (Meritxell–Carlemany–Vivand).
Progressistes-SDP “defensa un model equitatiu i territorialment just, que tingui en compte el nombre d’habitants, el nombre de comerços, els eixos comercials més desafavorits i que impliqui una col·laboració estreta entre Govern, comuns i associacions de comerciants. La proposta inclou un sistema de redistribució de recursos, criteris objectius de planificació amb indicadors de rendiment i resultats mesurables, així com la promoció de la llengua i la identitat andorrana com a elements centrals de la comunicació comercial. L’objectiu és reforçar el teixit comercial local, fomentar la participació i garantir un desenvolupament econòmic equilibrat a tot el país”, manifesten des de la formació.
Progressistes-SDP reafirma el seu “compromís amb polítiques responsables, equitatives i orientades a l’interès general, amb l’objectiu de construir un país més just, sostenible i cohesionat territorialment”.