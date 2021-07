Les quatre diputacions catalanes reiteren el suport a la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics

Les quatre diputacions catalanes han mostrat novament, aquest dimarts, el seu suport unànime a la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern del 2030. D’aquesta manera, tant els tres ens supramunicipals que engloben comarques on es podria dur a terme l’esdeveniment (Barcelona, Girona i Lleida) com la Diputació de Tarragona coincideixen a mostrar-se d’acord amb la proposta que la Generalitat de Catalunya ja ha plantejat al Comitè Olímpic Espanyol, que és qui hauria de presentar la petició al COI. Les quatre institucions han confirmat així el suport que ja van manifestar ara fa més de dos anys, en una altra reunió conjunta.

Abans de la trobada, els quatre presidents han mantingut una conversa amb Estefania Rufach i Ferran Accensi, vicepresidents de la Diputació de Lleida, i amb els portaveus de diferents grups amb representació a l’ens lleidatà: Mercè Carulla (ERC), Rosa Pujol (Junts), Fèlix Larrosa (PSC), Maria Burrel (Cs) i Amador Marqués (Unitat d’Aran).

En nom dels quatre presidents provincials, el de Lleida, Joan Talarn, ha assegurat que presentar aquesta candidatura als JO “és bo per a les comarques pirinenques, però també pel conjunt del país, per la incidència i la imatge que pot donar de Catalunya”. Els quatre presidents hi han afegit que consideren que aquesta, de moment, precandidatura “encaixa en els objectius de la promoció dels esports singulars com a segell distintiu del Pirineu” i que “pot esdevenir un punt d’inflexió en la lluita contra el despoblament als municipis de muntanya”, sempre i quan “l’Estat i la Generalitat sumin a l’aposta esportiva el repte per dotar aquesta zona del país de les infraestructures necessàries per facilitar la mobilitat diària dels seus habitants i afavorir-hi l’arrelament de famílies”, segons ha subratllat Joan Talarn.

La setmana passada, els cinc presidents i presidentes dels consells comarcals de l’Alt Pirineu, juntament amb la síndica d’Aran, ja es van expressar en una línia semblant, en el marc d’una reunió amb el nou delegat territorial del Govern, Ricard Pérez: es van mostrar d’acord amb la candidatura olímpica, però van demanar tenir-ne més informació i també que aquest projecte es faci realment en clau pirinenca i atenent els molts reptes pendents que encara té la regió, segons va expressar Pérez. Aquests òrgans locals volen disposar d’aquesta informació abans de la reunió conjunta que mantindran aquest setembre vinent amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha posat en valor la “importància” de poder acollir aquest esdeveniment i ha exposat que ara cal aprofundir en com hi poden intervenir i col·laborar les diputacions per fer-ho possible. En la mateixa línia s’han expressat els presidents de demarcació de Girona, Miquel Noguer, i de Tarragona, Noemí Llauradó, en el marc d’una reunió que s’ha celebrat a la Diputació de Lleida i que servia per reprendre aquestes trobades a quatre bandes, que s’havien aturat des de l’inici de la pandèmia.

Fons europeus i energies renovables, els altres temes de la reunió

Pel que fa a d’altres temes tractats en aquesta reunió, les quatre diputacions s’ha sumat al manifest proposat des de Barcelona, i promogut per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que demana a la Unió Europea i a l’Estat espanyol una “participació activa de les diputacions en el repartiment i gestió dels fons Next Generation EU”, que garanteixi “que ningú, ni cap territori ni cap govern local, no es quedi enrere”, segons ha dit Joan Talarn.

De la seva banda, Núria Marín ha destacat els acords que s’han establert amb el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, i hi ha afegit que s’han presentat “declaracions d’interès” per a projectes que aspiren als nous fons europeus. Marín ha assenyalat que s’ha subscrit un manifest per “reivindicar la presència municipalista en aquesta eina fonamental de la reactivació social i econòmica”.

Finalment, els quatre dirigents han expressat l'”aposta decidida” per les energies netes i renovables, però alhora demanen que el seu desplegament es faci “de forma ordenada i amb la participació activa del territori i la ciutadania”, després de les protestes que ha generat la proliferació descontrolada de projectes en algunes de les comarques més despoblades, com és el cas del Pallars Jussà.