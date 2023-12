Tendències de maquillatge viral per a aquestes festes

Una dona amb un maquillatge ideal per a les festes nadalenques (AMIC)

Encara que t’encanti veure tutorials de maquillatge i assabentar-te de les últimes novetats, és probable que en el teu dia a dia no sempre trobis el temps o el moment per a posar en pràctica les propostes. Però les festes, que estan molt a la vora, et brinden un munt d’ocasions per a deixar volar la teva vena creativa i que tots es quedin amb la boca oberta. Segur que ho aconsegueixes amb aquestes 5 tendències de maquillatge viral. Pren nota!

1. Plump fairy makeup

Un maquillatge de fantasia per a unes dates que són pura màgia. Aquesta tendència la signa Hailey Bieber i consisteix a crear franges de lluentor rosada a la zona alta dels pòmuls, els ulls, els llavis… i la punta del nas! Tal com assegura ella, és una versió actualitzada del maquillatge de la Fada de Sucre en el Trencanous. Pot haver-hi una cosa més nadalenca?

2. Espresso makeup

Una tendència superversàtil i afavoridora, que podràs lluir en sopars i celebracions vàries, ja que ofereix un resultat espectacular, però sense estridències. Es diu que és una versió ‘grunge’ del també popular ‘Latte makeup’, i és que, si bé té els tons marrons com a protagonistes, aquests adopten matisos més profunds i marcats.

3. Graphic eyes

No fa falta passar-se hores enfront del mirall per a aconseguir un maquillatge original i enlluernador. N’hi ha prou amb tenir una ombra d’ulls cridanera i bon pols per a crear el teu disseny gràfic. Aquest tipus d’efectes t’ajudaran a donar protagonisme a la teva mirada i a elevar els trets, d’una forma diferent, original i atrevida. Això sí, fes-te amb un bon fixador de maquillatge perquè no es desdibuixi la línia

4. Ombré lips

Una proposta absolutament trencadora, si el que cerques és un look sofisticat i sensual, però ple de força. Els llavis ombré es caracteritzen per combinar dos tons en un degradat uniforme. Rosa i marró, vermell i negre… prova la teva combinació preferida! Aplica el to clar en el centre i el més fosc en el contorn. Per a acabar, no pot faltar una bona capa de lluentor.

5. Cherry mocha nails

La manicura és un element fonamental per al teu look d’aquestes festes i, si hi ha un color protagonista en les tendències de maquillatge viral, aquest és el cherry mocha: un to violaci, molt profund, que recorda a la cirera negra. Un to elegant que podràs combinar amb gairebé tot i que et permet jugar amb els acabats per a donar-li un aire més festiu.





Per bellezactiva.com