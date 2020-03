El Grup Taurus ha anunciat la presentació d’un Expedient Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO) a la seva seu central, a Oliana, que afectarà uns 200 treballadors que la multinacional té a la població alturgellenca. És la primera gran empresa de l’Alt Pirineu que aplica aquesta reducció temporal de llocs de treball a causa de l’aturada forçada d’activitat per les mesures de prevenció del coronavirus.

Fonts de l’empresa han explicat que l’ERTO es concretarà en el fet que la meitat la plantilla, uns 100 empleats, veuran reduïda la seva jornada laboral al 50%, mentre que per a l’altra meitat -un centenar més- se suspendrà totalment el contracte mentre duri l’actual situació d’alerta. En aquells perfils en què sigui possible, es potenciarà el teletreball per mantenir l’activitat al llarg d’aquestes setmanes. Inicialment la companyia havia plantejat al Comitè d’Empresa suspendre totalment el contracte al 70% dels empleats, cosa que rebutjaven els representants sindicals. Finalment s’ha acordat aplicar-ho a la meitat de la plantilla. Taurus ha dit que espera que aquestes mesures siguin “excepcionals” i que s’allarguin, com a màxim, quatre mesos. A més a més, s’ha compromès a reincorporar els treballadors de manera gradual.

Després de fer-se pública la notícia, l’alcaldessa d’Oliana, Carme Lostao, ha lamentat l’anunci d’aquest ERTO al principal motor econòmic del municipi perquè “com a Ajuntament sap greu qualsevol cosa que pugui afectar la vida dels veïns i tota la situació, tan estranya, que estem vivint i que té conseqüències com aquesta”. Consultada per RàdioSeu, Lostao hi ha afegit que de moment no han pogut parlar amb la direcció de Taurus però que espera fer-ho les properes hores perquè li expliquin els detalls de la decisió.

Intersindical-CSC veu la mesura “incomprensible”

Pel que fa a la mesura pactada, des de la Intersindical-CSC s’hi han mostrat en desacord. Xavi Munt, representant d’aquest sindicat a l’Alt Urgell, ha dit des de les xarxes socials que veuen “incomprensible” aquest ERTO quan “Taurus és una multinacional amb grans ingressos”. En aquest sentit, la companyia olianesa té una facturació anual de més de 200 milions d’euros, té presència a 120 països, compta amb 10 filials i ara fa tot just un mes va anunciar la compra d’una nova firma, la francesa Supra, per reforçar la seva expansió a Europa.

El també exregidor urgellenc creu que hi ha hagut una “mala gestió per part d’UGT Catalunya, al no demanar a les treballadores que signin ‘no conforme'”. Munt hi ha afegit que és “un cop molt dur per a l’Alt Urgell i per a Oliana en especial”.

Bon seguiment de la prevenció a Oliana

D’altra banda, quant a d’altres mesures preses a Oliana aquests dies, a nivell consistorial, Carme Lostao ha recordat que de moment l’acció de l’Ajuntament s’ha centrat a tancar al públic tots els serveis municipals -com ara la zona esportiva, la llar d’infants i l’escola de música- i a preparar el retorn dels rebuts d’aquests i d’altres serveis que s’han aturat. També s’ha treballat, com la resta d’ajuntaments, a demanar als veïns i veïnes que es quedin a casa i que només en surtin per motius imprescindibles.

Justament pel que fa a la resposta veïnal, l’alcaldessa olianesa ha agraït el fet que, al sud de l’Alt Urgell, “tothom ha estat molt responsable des del moment que es va demanar a la gent que es quedés a casa, i la gent surt molt poc, tan sols a buscar aliments o bé a cuidar els seus éssers estimats”. D’altra banda, tot i que ja s’ha constatat casos de positiu per coronavirus a la zona, Lostao ha assegurat que “tothom qui havia d’estar confinat ja ho ha fet”. Finalment, ha desitjat a la població “molts ànims, paciència i que aquesta situació duri poc”.