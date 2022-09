Taula rodona, a la Massana, sota el títol “Fora estigmes – La salut mental al Pirineu”

Les Jornades per a l’Excel·lència, el cicle de conferències anuals de referència de l’Alt Pirineu, tindran una jornada prèvia a Andorra, el 16 de setembre, amb la celebració d’una taula rodona sota el títol “Fora estigmes – La salut mental al Pirineu”. La taula rodona, dirigida a professionals i també amb voluntat divulgativa per a tota la ciutadania, es durà a terme al teatre les Fontetes de la Massana.

En el marc de la cooperació transfronterera, el Govern d’Andorra, durant els últims anys, ha participat de manera activa en les jornades per a l’Excel·lència d’Esterri d’Àneu. La passada primavera, la ministra d’Afers exteriors, Maria Ubach, va signar amb aquesta entitat, un acord específic que preveu l’organització d’una taula rodona prevista per el 16 de setembre, en col·laboració amb el Comú de la Massana i la Pitavola del Comapedrosa, prèvia a les 9es Jornades per a l’Excel·lència que se celebraran els dies 30 de setembre i 1 d’octubre.

A la taula rodona hi participaran el cap de Salut Mental del SAAS, Carles Mur; la directora general adjunta de l’Agència Regional de Salut d’Occitània, Sophie Albert; així com la tècnica de Salut Mental de l’OMS de l’oficina Regional Europa, Ana Tijerino. Aquest esdeveniment, amb entrada lliure, també es podrà seguir en directe a través de www.andorradifusio.ad.

La temàtica en la qual se centren les Jornades per a l’Excel·lència d’enguany, s’ha acordat tenint en compte que és una problemàtica de salut pública que ha adquirit més visibilitat a partir de la crisi sanitària. Així, es vol donar visibilitat a aquesta problemàtica de salut pública i divulgar les polítiques d’atenció, prevenció i rehabilitació que s’estan duent a terme, com són el Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA), el programa d’atenció psicològica en el marc de la COVID, així com altres iniciatives que s’estan impulsant arreu del Pirineu.

Les Jornades per a l’excel·lència, són unes conferències anuals de referència per a professionals a l’Alt Pirineu que se celebren des de l’any 2018, amb l’objectiu d’impulsar i donar visibilitat a diferents sectors econòmics de l’Alt Pirineu.

Més informació https://www.jornadesperalexcellencia.cat/jornades-excellencia-andorra-2022/