Taller ‘Fes la teva pròpia mantega’, darrera activitat del ‘Parlem de formatge’ d’enguany

Cartell del taller “Fes la teva pròpia mantega” (Aj. la Seu)

El taller ‘Fes la teva pròpia mantega’, a càrrec d’Aleix Solé, de Lacti_tud, és la darrera activitat de l’any del cicle ‘Parlem de Formatge’ que tindrà lloc divendres 29 de desembre, a les cinc de la tarda, que organitza l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell. Aquest taller compta amb la col·laboració de Cadí que regalarà la nata fresca.

Per a participar-hi cal fer inscripció a: http://agenda.laseu.cat/espaiermengol/. Té un cost de 8 euros per persona. Per a més informació es pot enviar un correu a: info@espaiermengol.cat

Aleix Solé Muntané és formatger i comunicador. La seva empresa és Lacti_tud i treballa per la formatgeria Gavarresa. A més, col·labora amb la Formatgeria l’Abadessa de la Seu d’Urgell.

Té estudis d’Hostaleria i 5 anys d’experiència com a formatger fins a l’actualitat. Amb formació en formatgeria artesana (consorci del Lluçanès i UVic), cursos a IRTA, Escola Agrària del Pirineu, formació amb Cedric Albert i Rubén Valbuena i altres cursos, així com col·laboracions i estades en altres formatgeries de tot l’estat.

“Lacti_tud neix de la necessitat de compartir amb la gent la meva passió pel món del formatge i tot el què l’envolta. Ho faig des de la meva particular perspectiva de com a elaborador i la meva vocació com a comunicador i formador. Faig xerrades, tastos (a particulars o corporatius), classes, tallers… tot relacionat amb el sector del formatge”, assenyala Aleix Solé..