Natació: Tres rècords d’Andorra de Patrick Pelegrina i festival de marques andorranes Absolutes

El nedador andorrà Patrick Pelegrina. Foto: ©FAN / Chero Visuals

Clou la 33 a Copa d’Espanya de Clubs de Natació en piscina de 25 m, amb un balanç de sis nous rècords d’Andorra Absoluts. Cinc en el campionat de 1a divisió i el sisè en el torneig de divisió d’Honor. Organitzats de forma simultània amb títols, ascensos i descensos de categoria per als clubs espanyols d’ambdues competicions, el torneig de primera divisió, s’ha celebrat a la piscina municipal olímpica de Castelló, seu del Club Natació Castalia Castelló on han competit 382 nedadors de 25 clubs.

El campionat de divisió d’Honor, ha estat organitzat a la piscina Nova de l’Escullera del Club Natació Barcelona, amb l’assistència de 211 atletes Absoluts i la participació d’11 clubs classificats en la màxima categoria de la natació espanyola.

En primera divisió, han competit Patrick Pelegrina (CE Mediterrani), Bernat Lomero (CN Lleida) i Aleix Ferriz (CN Mataró). Tomàs Lomero (CN Sant Andreu), ha participat en el campionat de divisió d’Honor. Tots els andorrans han fet, almenys, un rècord d’Andorra.

En el vessant esportiu, Patrick Pelegrina ha aconseguit tres rècords d’Andorra i ha protagonitzat un fet sense precedents. El dia 21 de desembre, ha estat el primer andorrà que neda per sota del minut la prova de 100 m braça amb un temps de 59,27 que rebaixa en més d’un segon el seu rècord d’Andorra d’1:00,34 vigent des del 17 de desembre del 2022. La marca permet que Patrick, també sigui el primer andorrà en superar el registre de 800 punts AQUA, amb 811, des d’Hocine Haciane.

Creada bàsicament per a permetre la comparació de resultats, la taula de punts World Aquatics (AQUA), assigna valors de forma decreixent i gratifica amb més puntuació el temps de més qualitat de cada nedador. Més punts per a actuacions de classe mundial i menys punts per a actuacions més lentes. Els valors s’actualitzen cada any, mitjançant una fórmula que pren com a base el rècord del món de cada prova durant cada període considerat i habitualment, la xifra màxima està sobre els 1000 punts, amb una taula per a piscina curta i una altra per a piscina llarga i valors dividits entre homes i dones.

El segon rècord de Pelegrina, ha estat el temps de 27,73 en el parcial de 50 m de la prova de 100 m braça. Una marca amb què superava, provisionalment, el seu rècord de 27,82 del 25 de novembre de 2021 a Palma de Mallorca. Posteriorment, durant la prova de 50 m braça, ha tornat a rebaixar el crono per a finalment fixar el nou rècord en 27,16. Quart rècord d’Andorra de Patrick des de finals de setembre quan va encetar etapa amb el CE Mediterrani provenint del CN Lleida.

Aleix Ferriz, afectat en el seu rendiment tota la temporada passada, ha fet un pas cap endavant en la seva recuperació amb un rècord d’Andorra en la prova de 200 m esquena. L’internacional andorrà ha nedat la prova en un temps de 2:06,52 que supera el rècord de 2:07,17 de Pol Arias, en vigor des del 19 de desembre de 2014. Ferriz, arrossegava molèsties que tenien l’origen en una lesió patida a finals de la temporada 2021-2022.

Pel que fa a Bernat Lomero, en la primera posta del relleu 4×50 m lliure ha fet una marca de 22,64 que millora el temps de 22,67 del seu rècord d’Andorra vigent des del 3 de novembre de 2021 a Kazan. Finalment, en divisió d’Honor, Tomàs Lomero, ha fet un temps de 53,73 en la prova de 100 m papallona amb el que ha batut el seu registre de 54,01 assolit el 17 de desembre de 2022 durant els Campionats del Món de piscina curta de Melbourne, Austràlia. Primer rècord d’Andorra de Tomàs amb el CN Sant Andreu,des del seu canvi de club a inicis de temporada.