Tall de circulació a l’avinguda Joan Martí d’Encamp per uns treballs en la via pública

Divendres 2 d’octubre al matí hi haurà un tall puntual de la circulació a Encamp, a l’Avinguda de Joan Martí, des de la rotonda del Prat de Genil fins al carrer de les Escoles, per uns treballs en la via pública.

El tall de circulació es farà en l’interval del matí, després de l’entrada i abans de la sortida del migdia de l’escola i durant tres hores per realitzar uns treballs en la via pública.

Les parades d’autobús de: Prat de Genil, Plaça del Consell/Sant Miquel, Rosaleda, Comú d’Encamp, els Pastoressos, el Tirader i els Pialassos no estaran operatives des de les 9:30 h fins a les 12.30 h del matí i els autobusos es desviaran pel Mirador.