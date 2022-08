Suspensió del producte Bodygoal per contenir un principi actiu no aprovat que provoca reaccions adverses

L’Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes de Salut francesa (ANSM) ha estat alertada per reaccions adverses produïdes després del consum del producte ‘BodyGoal’ de la marca ‘BodySherry’, que inclouen rampes abdominals, nàusees, vòmits, diarrea, febre, atacs d’ansietat, marejos, al·lucinacions i taquicàrdia.

El producte es presenta com un complement alimentari d’origen vegetal, però un anàlisi del seu contingut ha comprovat que conté sibutramina, un principi actiu anorexigènic –supressor de la gana– relacionat amb l’amfetamina i que actua inhibint la captació de noradrenalina, serotonina i, en menor mesura, dopamina.

Qualsevol producte que contingui sibutramina té la consideració de medicament i, per tant, no es pot posar al mercat sense autorització com a tal. La sibutramina produeix un augment de la freqüència cardíaca i de la pressió sanguínia i s’han constatat casos d’arrítmies, cardiopaties isquèmiques i accidents vasculars relacionats amb el seu consum.

De fet, França va prohibir la comercialització de sibutramina el 2010, després que es registrés un important nombre d’efectes adversos, especialment de tipus cardiovascular, en les persones que ho prenien com a tractament de l‘obesitat. L’anàlisi sobre el benefici/risc que va efectuat l’Agència Europea del Medicament (EMA) va implicar-ne la seva suspensió.

Per aquest motiu, se suspèn la comercialització –gratuïta o de pagament–, la distribució a l’engròs, la fabricació, l’explotació, l’ús, la possessió amb vista a la venda o distribució gratuïta, la importació, l’exportació i la publicitat del producte BodyGoal de l’empresa Upgrade Beauty Corporation LTD International House. En cas que en tingueu a la vostra disposició, no en consumiu.

Al mercat francès el producte s’adquireix tradicionalment al web www.bodysherry.com. L’Àrea de Recursos Sanitaris del ministeri de Salut recorda que només el circuit de les farmàcies i les seves pàgines web autoritzades per a la venta en línia de medicaments, revisades periòdicament per les autoritats sanitàries, ofereixen garanties sobre la qualitat, l’eficàcia i la seguretat dels medicaments adquirits.

En conseqüència, es desaconsella àmpliament adquirir medicaments fora d’aquests circuits. El llistat de pàgines web autoritzades, per les autoritats competents, per a la venda de medicaments en línia es pot consultar a:

– https://www.ordre.pharmacien.fr/ecommerce/search (França)

– https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/inicio.xhtml (Espanya)