Augmentar el pressupost a 86 milions per al 2023, objectiu del SAAS per a afrontar nous projectes

El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, vol augmentar per al 2023 el pressupost en un milió d’euros. La idea és que aquí entri l’increment habitual del 2 al 5% de creixement vegetatiu i dues branques més que anys enrere no es contemplaven.

Així, per a enguany s’havien previst 85,2 milions d’euros i per al 2023, la proposta preliminar és demanar un milió més. A més, la previsió del director general del SAAS és acabar aquest 2022 en equilibri pressupostari, seguint la tendència dels darrers cinc anys.

Entre els nous ítems hi ha per una banda, l’estratègia d’actuació davant futures onades de la Covid-19 i, per l’altra, projectes d’innovació. Piqué entén que la xifra pugui sobtar, però comenta que s’ha de separar. “Com és el laboratori nacional d’epidemiologia, tota la digitalització, tot el relacionat amb la medicina de l’esport que també estem col·laborant que són projectes d’innovació en el qual la salut és un factor dins d’una sèrie d’elements i, és clar, això també té una sèrie de pressupost que ara si mires en la xifra global del SAAS la veuràs a dins, però, és clar, és una cosa diferent”.

Pel que fa al futur servei de medicina de l’esport, es preveuen fer també noves contractacions d’especialistes que fan aquest tipus de servei al país. D’entrada, la unitat tindria dues figures, tot i que no és clar que hi treballin a temps complet. L’objectiu és tenir-ho enllestit l’any vinent.