Suport econòmic per als beneficiaris del Programa d’accés al primer habitatge de propietat

El Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent estableix que el Govern avalarà el 100% del préstec durant els primers 7 anys, període durant el qual es farà càrrec del pagament de tots els interessos. Serà una hipoteca a un tipus d’interès equivalent a l’Euríbor +0% durant els 7 primers anys, i a l’Euríbor +0,5% durant la resta del préstec. La persona beneficiària no haurà d’aportar una quantitat inicial o “entrada” per a gaudir del programa per a adquirir un habitatge d’un import màxim de 600.000€.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, n’ha donat els detalls, juntament amb el ministre de Finances, Ramon Lladós, i la directora d’Andorran Banking, Esther Puigcercós. Marsol ha agraït la bona predisposició tant dels bancs com dels notaris que oferiran condicions avantatjoses per als beneficiaris d’”un programa ambiciós en el qual fa mesos que hi treballem i que vol afavorir l’adquisició d’un habitatge per als residents del país, que, majoritàriament (gairebé el 70%) viuen de lloguer”. Mentre que els bancs oferiran condicions preferents en els interessos de les hipoteques, els honoraris notarials del préstec adherit al Programa es reduiran a la meitat de les tarifes ordinàries.
Les persones beneficiàries hauran d’acreditar una residència mínima de 7 anys al país (si la sol·licitud és per a diverses persones, només serà necessària que almenys 1 compleixi el requisit), no tenir cap habitatge de propietat, i disposar d’un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge. El banc on se sol·liciti la hipoteca haurà de realitzar una anàlisi de solvència que, si és favorable, es derivarà a l’Institut Nacional de l’Habitatge que emetrà el seu informe. Superades les fases, es procedirà a l’escriptura notarial del préstec entre les tres parts: el comprador / beneficiari, el banc i el Govern.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha detallat que el préstec hipotecari es realitzarà en dos trams d’amortització: un primer de 7 anys a un interès d’Euríbor + 0% a càrrec del Govern, i el segon fins a completar la hipoteca a un interès d’Euríbor +0,50%. Els terminis d’amortització són d’entre 20 i 50 anys, sense que, en cap cas, el beneficiari del Programa superi els 80 anys al terme del préstec.
El Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent preveu que la quota mensual sigui equivalent a una tercera part dels ingressos del/s beneficiari/s. El ministre Lladós ha explicat que l’esforç econòmic de la part compradora es destinarà íntegrament a amortitzar el capital, de manera que en finalitzar l’acompanyament del Govern, la quota de capital més interessos seguirà sent propera al 33% dels ingressos, un cop havent amortitzat en els 7 primers anys entre un 25% i un 30% del capital del préstec.
A tall d’exemple, amb les condicions exposades, per a la hipoteca d’un pis de 400.000 euros (sense cap entrada) a 30 anys, la quota mensual dels primers set anys seria de 1.150 euros sense risc d’increments, més enllà de l’IPC, per pujada de tipus d’interès. El Govern pagaria a fons perdut a la primera quota 833 euros. Això equival, al cap dels 7 primers anys d’hipoteca, a 61.252 euros sufragats íntegrament per les finances públiques i que deixa de pagar el beneficiari del Programa de compra de la primera residència.
Per a evitar l’especulació immobiliària, l’adhesió al Programa comporta diverses limitacions a la venda de l’habitatge. De fet, una de les condicions d’entrada per a poder escripturar-lo és la prohibició de venda durant els primers 7 anys.