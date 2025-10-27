La campanya de vacunació de la Covid-19 per a majors de 60 anys s’iniciarà dimecres

El Ministeri de Salut informa que la campanya de vacunació contra la Covid-19 començarà aquest dimecres, 29 d’octubre, i s’adreça a les persones més grans de 60 anys i a aquelles de menor edat que presentin condicions de risc. A diferència d’altres anys, la campanya de vacunació no finalitzarà al gener, sinó que es podrà rebre en qualsevol moment de l’any, tenint en compte el comportament del virus i el fet que per a rebre el vaccí cal deixar passar 3 mesos des de la infecció o la darrera vacuna contra el Sars-CoV2. A més, les persones que compleixin aquest criteri i que s’hagin vacunat recentment contra la grip o el virus respiratori sincicial (VRS) podran rebre la vacuna de la Covid-19 sense haver de deixar un període d’espera entre un vaccí i l’altre.
Per a rebre la vacuna caldrà demanar cita prèvia als centres d’atenció primària. En el cas de les persones menors de 60 anys amb factors de risc serà necessari presentar la recepta del metge d’atenció primària.
També s’inclouen en aquesta campanya els col·lectius que poden transmetre la malaltia a persones vulnerables com ara els treballadors dels centres sanitaris i sociosanitaris, els professionals de serveis comunitaris essencials, així com els interns i el personal del Centre Penitenciari. L’organització per a l’administració és la mateixa que en anys anteriors per a tots aquests grups.
Campanya de vacunació de la grip i el VRS
A banda de la vacunació contra la Covid-19, el Ministeri de Salut manté oberta la campanya per rebre els vaccins que protegeixen de la grip (per a majors de 60 anys i persones menors d’aquesta edat amb condicions de risc) i del VRS (per a majors de 80 anys o persones més grans de 60 que resideixen en centres sociosanitaris). Des que es va posar en marxa la campanya, el 6 d’octubre, 3.404 persones han rebut el vaccí de la grip i 246 el que protegeix del VRS a persones adultes.