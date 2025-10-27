L’APP de la Cartera Digital suma més de 8.000 descàrregues en la primera setmana funcionament

Aplicació de la Cartera Digital (SFGA)
La nova aplicació del Govern que permet portar al telèfon mòbil tota la teva identitat (el passaport, la targeta de la CASS, el carnet de conduir, el certificat de matriculació o la targeta d’immigració, entre d’altres) ja ha estat descarregada i instal·lada correctament per 8.218 ciutadans. L’APP es va posar a disposició de tota la població fa tot just una setmana i amb aquests set dies ja ha generat força expectació i bona acollida entre els ciutadans residents al país. Amb les dades recollides, es desprèn que més del 10% de la ciutadania major d’edat ja s’ha descarregat l’APP.

Amb la voluntat de poder acostar al màxim possible l’aplicació a la població, durant tota la Fira d’Andorra es va ubicar un estand on es va acompanyar a totes les persones que van sol·licitar algun tipus de suport per la seva utilització o descarrega. Així, durant els tres dies de fira s’han generat 523 certificats digitals, element imprescindible per a poder accedir a la nova aplicació.

A més, amb la voluntat de facilitar el màxim la informació a tothom, s’ha posat a disposició de la ciutadania un apartat web amb preguntes freqüents, dubtes d’utilització i els enllaços de descarrega de l’APP. A més, aquest mateix espai també conté un tutorial explicatiu de com poder associar la targeta de la CASS a l’aplicació. A més, es recorda que també es poden consultar possibles dubtes a través del telèfon 875 700, prement el botó d’atenció digital.

La Cartera Digital és una aplicació oficial que permet, per a ús exclusivament nacional, gestionar de forma segura i descentralitzada tota la identitat digital i poder tenir els carnets que actualment la ciutadania disposa en físic: passaport, permís de residència i treball, targeta de la CASS, permís de conduir, permís de caça i pesca i el carnet de biblioteques, en aquesta primera fase.

