Suñé apel·la els joves a “reivindicar les seves aspiracions” en el discurs de Meritxell

La síndica general, Roser Suñé, ha destacat el sentit especial del dia de Meritxell d’aquest any , per totes les circumstàncies excepcionals que s’han viscut amb la pandèmia. També ha posat l’accent en la importància d’escoltar els joves i no s’ha oblidat de l’Afganistan demanant que es respectin els drets humans.

El darrer any i mig ens ha posat a prova com a societat, ha dit la síndica general, que ha tingut paraules per suport per a totes les persones que han patit amb més cruesa els efectes de la pandèmia. També ha expressat el reconeixement per al personal sanitari.

La crisi, segons Suñé, també ha servit per tornar a demostrar l’esperit solidari del país. En un altre moment destacat del discurs la síndica ha refermat el compromís de les institucions amb els joves.

En la seva al·locució hi ha hagut una referència explícita a la situació de l’Afganistan, sumant la veu d’Andorra a la petició de respecte als drets humans, en especial vers les dones i les nenes.

També ha apuntat que el futur, sobretot quan encara estem immersos en les conseqüències de la pandèmia, cal que avancem plegats, sense deixar ningú enrere.