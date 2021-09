Vives demana recuperar valors com la humilitat i la solidaritat per fer front a la postpandèmia

Recuperar valors com la humilitat, la solidaritat, la paciència i la constància per fer front al “tsunami social i econòmic” provocat per la pandèmia. Aquesta és una de les peticions que l’arquebisbe d’Urgell ha formulat durant la seva homilia de Meritxell.

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, demana replantejar-se la manera de viure recuperant valors com la solidaritat i la humilitat per afrontar les conseqüències de la crisi sanitària . Joan-Enric Vives, a més, convida a fer front a la recuperació postpandèmia tenint en compte la unitat, la tradició i el respecte ecològic. L’homilia de Meritxell també s’ha centrat en la celebració del centenari de la coronació de la Verge i l’himne nacional.

Joan-Enric Vives també ha demanat replantejar-se la nostra forma de viure a través de l’aprenentatge dels darrers mesos, on el respecte al medi ambient ha de ser present. “Repensem en aquest curs nou que comença com vivim, com ens relacionem com produïm i com consumim”.

Vives també ha volgut destacar la celebració del centenari de la coronació de la Verge de Meritxell i de l’himne andorrà. Ha destacat que el futur postpandèmia també ha d’estar acompanyat de la unió i la tradició sense deixar de banda la solidaritat envers els més necessitats d’altres territoris.

En aquest sentit, ha demanat fer una valoració constant “entre nosaltres i la tradició de les coses essencials de la nostra pàtria Andorra”, però també remarcant “l’obertura a la fraternitat universal amb altres pobles del món”.

L’arquebisbe d’Urgell ha volgut acabar l’homilia recordant la lletra de l’himne del país, destacant que, amb la bandera i la figura dels dos Coprínceps són els tres signes més alts de representació del Principat.