Subvencions a entitats relacionades amb els animals de companyia

Dibuix representant l’ajut d’una persona a un gos i un gat (Govern d’Andorra)

“Conscienciar a la població perquè practiquin una tinença responsable dels animals de companyia i avaluïn, abans de l’adopció, quin és el nivell de responsabilitat que comporta compartir la vida amb un animal”. Amb aquest objectiu, aquest dimecres, el Govern, ha aprovat la concessió de les subvencions per a projectes impulsats per les associacions relacionats amb la tinença i protecció d’animals de companyia.

L’Executiu ha atorgat tres subvencions per un import total de 15.000 euros a Laika, Nami i RonronejAnd. El projecte de Laika té com a objectiu conscienciar la societat d’una tinença ètica dels animals de companyia. L’associació aposta per educar als infants en relació a la tinença d’animals de companyia i la seva integració a les zones urbanes, i per extensió, a la població en general.

En el seu torn, l’associació Nami proposa una campanya per a millorar la qualitat de vida dels gossos a l’entorn familiar, conscienciar a la població sobre l’entesa del comportament caní per a evitar problemes de conducta futurs i treballar amb casos reals amb problemes d’agressió, frustració, ansietat i pors. El projecte inclou tallers que aniran adreçats a propietaris de gossos. Aquestes accions es dividiran en sessions teòriques de conscienciació sobre la tinença de gossos i practiques amb casos reals.

Finalment, el projecte presentat per RonronejAnd té com a objectiu conscienciar la població de la importància de practicar una tinença responsable d’un animal de companyia, fent especial incidència en l’adopció de gats, informant de les implicacions que s’esdevenen. El projecte preveu impartir xerrades als diferents centres educatius d’Andorra i una campanya de publicitat a través de la contractació d’una empresa de publicitat per a poder crear accions de comunicació per diversos canals.