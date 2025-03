“Soy yo, somos nosotras”, exposició instal·lada a la Seu de la mà del Club Social el Picot

Un parell d’imatges que conformen l’exposició “Soy yo, somos nosotras” (Aj. la Seu)

Fins el pròxim 17 de març es pot visitar a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell l’exposició ‘Soy yo, somos nosotras’ que ha arribat a la ciutat de la mà del Club Social El Picot, amb la col·laboració de l’Àrea d’Igualtat de l’Alt Urgell. Aquesta exposició s’ha inaugurat aquesta setmana amb la participació de persones usuàries i professionals d’aquest servei, acompanyades per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno.

‘Soy yo, somos nosotras’

Aquesta, és una exposició elaborada pel Club Social La Llum i l’Associació de Música i Art de Mollet del Vallès com a projecte conjunt. La mostra consta de 10 quadres de fotografies fetes en impressió lenticular, tècnica que crea una il·lusió de profunditat en imatges impreses, produint una sensació de moviment i que fa que es vegi una imatge o una altra segons l’angle des del que es mira el quadre.

En els quadres de la mostra s’hi poden veure dones famoses i importants per la història i, per l’altra, dones participants del Club Social La Llum. En el procés de creació es va voler reflexionar sobre què tenien en comú les dones participants amb altres dones rellevants de la història que mai havien conegut, però que d’una manera o d’una altra sentien properes. Van reflexionar sobre quines coses de la història d’aquestes dones els hi ressonaven, per què s’hi identificaven i què les feia sentir diferents.





Dones i salut mental

L’exposició s’emmarca en l’agenda d’actes commemoratius del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, que organitza l’Àrea d’Igualtat de la comarca. Des del Picot es va trobar molt interessant portar aquesta mostra de quadres a l’Alt Urgell i visibilitzar el doble estigma que pateixen les dones amb problemàtica de salut mental: per la condició de ser dones i per l’estat de salut mental.

Val a recordar que el Club Social El Picot és un servei adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn de salut mental, tenen dificultats en la inclusió social i comunitària. Al Picot s’hi fan activitats d’oci amb l’objectiu de promoure una bona ocupació del temps lliure, així com la participació comunitària i l’establiment de relacions socials significatives.





Espai Ermengol i 8M

A més a més d’acollir aquesta exposició, l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell col·labora en d’altres propostes culturals que s’inclouen dins del programa commemoratiu del 8M al municipi.

Així, aquest equipament cultural col·labora en la projecció del documental ‘Off the Archeological Record’, que tindrà lloc el dimarts 11 de març, a les vuit del vespre, a Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell. El documental vol visibilitzar la situació de les dones arqueòlogues. Després de la projecció hi haurà un posterior col·loqui amb Paloma Zarzuela Gutiérrez, arqueòloga i investigadora de la UAB.

L’altra proposta on hi pren part l’Espai Ermengol és l’espectacle ‘Memòries líquides. Veus de les bugaderes’, a càrrec de la dinamitzadora cultural Rosa Vendrell Miret. Aquest espectacle cultural té l’aigua, la bugada, els safareigs i les bugaderes com a protagonistes. Silenciades pel vent de l’oblit, les seves vivències prenen la paraula a través de lectures en veu alta, les cançons i la participació directa del públic. Se celebrarà dissabte, 15 de març, a les sis de la tarda, al Parc del Cadí de la Seu d’Urgell.

Ambdues propostes culturals dedicades a les dones tenen entrada lliure i gratuïta.

Per a més informació sobre aquestes i altres propostes culturals es pot enviar un correu electrònic al mateix Espai Ermengol a l’adreça info@espaiermengol.cat.