L’MCTA anuncia les activitats del mes de març

Cartell anunciant l’activitat del dia 8 de març (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) reprèn el seu programa d’activitats amb tres propostes molt interessants per a tots els públics per al mes de març. Per a celebrar el Dia Internacional de la Dona, el dissabte, 8 de març, la programat el taller “Crea el teu personatge mitològic femení”, on els participants podran inspirar-se en els mites clàssics per a donar vida a la pròpia figura mítica femenina utilitzant materials com la goma eva. Un taller creatiu i divertit adreçat a tots els membres de la família.

A continuació, el dijous 13 de març, se celebrarà la conferència “Converses musicals: Taula rodona amb els compositors de la BSO”, on els músics Bernat Torra, Jordi Claret, David Sanz i el grup Fonorama (Kic Barroc, Lluís Casahuga i Toni Gibert) compartiran les curiositats i anècdotes del procés creatiu de la banda sonora original de l’exposició “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen”. Serà una oportunitat única per a endinsar-se en el món de la música i la creació artística.

Per a acabar el mes, el dissabte, 22 de març, tindrà lloc el “Taller de barrets”, inspirat en l’obra Arcalina de Modest Cuixart. Els més petits podran experimentar amb la tècnica mixta per a dissenyar barrets originals i plens de color. Un taller ideal per a despertar la imaginació i la creativitat.

Per a prendre part en les activitats del museu cal fer la reserva prèvia a reserves@mcta.ad o al telèfon 800 800.