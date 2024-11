Sortida a Mura, a la comarca del Bages

Església de Sant Martí, a Mura | Foto: Toni Pereira

El passat 2018, Mura, aquest bonic poble de la Catalunya Central, situat a la comarca del Bages, va rebre la distinció de poble amb encant. I no és d’estranyar: el nucli abraça l’església de Sant Martí, una església romànica documentada l’any 1088, una edificació complexa on es pot veure les diverses remodelacions i canvis que ha sofert al llarg de la història. Mura és un poble pintoresc, situat en ple Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac -aquest paratge tampoc és per a perdre-se’l.

La seva empremta medieval és ben bé tota una identitat: carrers i cases empedrades, les fonts, els murs… Testimonis inexpugnables del pas de la història. Un reflex que els seus carrers i en essència, Mura, és del tot fotogènica. Un exemple? Mura ha estat escenari de pel·lícules, una d’elles: ‘Pa Negre’. El film es va basar en un dels seus racons perquè sortís a la gran pantalla: és el cas del Puig de la Balma, un mas del segle XII, i que en l’actualitat, ofereix l’oportunitat d’allotjar-s’hi.





Per www.surtdecasa.cat