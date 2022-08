Sornàs tanca aquest dissabte la seva festa major amb menjar, música i ball

Sornàs, a la parròquia d’Ordino, celebra avui dissabte el seu darrer dia de festa major. Pel que resta de jornada encara hi ha diferents activitats per a dur-se a terme. La més immediata, la “Botifarrada Tricolor” com anomena l’organització de la festa. El preu és popular, 5 euros, i es fa al safareig del poble a les 21:15 hores.

A les 23 hores, la proposta és gaudir de músiques i danses tradicionals del Pirineu de la mà de La Sonsoni que, fins i tot, ensenyarà a ballar. A l’entreacte serà temps per a la sorpresa amb una flashmob a càrrec d’Emma Riba i Xavier Pérez.

Ja a les 01 hores serà el torn per a l’actuació d’Ishtar Ruiz i, també, per a aquells valents i valentes que vulguin “apoderar-se” del micro. La festa major de Sornàs es tancarà de matinada. A les 03 hores la música la portarà Dj Shin Resident.