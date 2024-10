S’obre el període d’inscripció dels cursos que s’inicien a l’octubre del CFLV

Cartell anunciant el període d’inscripcions per als cursos del CFLV (SFGA)

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) ha obert el període d’inscripció per als cursos de formació continuada professional que comencen les classes a l’octubre. Les formacions concerneixen diferents temàtiques en àmbits diversos com poden ser la fabricació digital, el certificat i la signatura electrònica, la protecció de les dades personals, els hàbits sostenibles o les tècniques de lideratge i treball en equip.

També s’ofereixen cursos més professionalitzadors com poden ser el d’habilitació d’informador turístic d’Andorra, el curs Aprèn a emprendre o el d’Excel per a empreses. Així mateix, cal destacar el curs d’Educació financera per a Joves o les noves edicions dels cursos de Pedra Seca i Llenguatge de Signes.

Les formacions s’ofereixen de manera gratuïta i s’impartiran a les aules del Centre de Formació al Llarg de la Vida. Les inscripcions es poden fer de manera virtual al web http://www.cflv.ad/. Les persones interessades a realitzar aquests mòduls poden obtenir més informació adreçant-se al Centre de Formació al Llarg de la Vida, trucant al telèfon +376 741 465, enviant un WhatsApp al +376 605 375 o bé, a través del correu electrònic cflv@educand.ad.