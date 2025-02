Skijöring, l’esport per a compartir la neu amb el teu gos

Una dona practicant Skijöring amb el seu gos (AMIC)

L’skijöring és un esport d’hivern que combina l’emoció de l’esquí amb la força i la companyia d’un animal de tir, sovint un gos. Originari de Noruega, el terme prové de la paraula “skikjøring”, que significa “esquí conduït”. Aquesta activitat es basa en l’esquí on el practicant és arrossegat per un gos o diversos gossos, tot i que també es pot practicar amb cavalls o vehicles de motor.

L’essència del skijöring rau en la cooperació entre l’esquiador i el seu gos, que treballen conjuntament per a desplaçar-se per terrenys nevats. Aquesta disciplina s’ha estès a diversos països amb abundants nevades, on cada hivern es disputen competicions que reuneixen aficionats de tot arreu.





Els gossos, protagonistes indiscutibles

En les curses de skijöring, els gossos són els principals protagonistes. Són animals entrenats per a seguir indicacions de veu i respondre amb entusiasme. Els gossos han d’estar motivats i entrenats per a gaudir i rendir al màxim durant les curses. Es tracta d’una activitat que reforça el vincle entre el gos i el seu amo, ja que requereix una comunicació clara i una gran complicitat.

Les races més utilitzades solen ser aquelles amb una gran capacitat de resistència i força, com els huskies siberians o els malamutes d’Alaska. No obstant això, qualsevol gos amb la mida i la força adequades pot ser un bon company de skijöring.





Un esport amb història olímpica

El skijöring va debutar com a esport de demostració en els Jocs Olímpics d’Hivern de Sankt-Moritz el 1928. En aquella ocasió, els esquiadors eren arrossegats per cavalls, mostrant la versatilitat d’aquesta disciplina. Malgrat que no va consolidar-se com a esport olímpic oficial, el skijöring ha guanyat popularitat al llarg dels anys com una activitat recreativa i competitiva.

El skijöring ofereix nombrosos beneficis. No només és una excel·lent manera de mantenir-se actiu durant l’hivern, sinó que també fomenta una connexió més estreta amb el gos. Aquesta activitat proporciona un entrenament complet tant per a l’esquiador com per al seu company caní, i promou l’aire lliure i l’exercici en contacte amb la natura.





Per Tot Sant Cugat