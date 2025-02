Fa 25 anys moria el músic i showman Screamin’ Jay Hawkins

Un 12 de febrer de l’any 2000, ara es compleixen els 25 anys, moria Screamin’ Jay Hawkins, després d’una operació per a tractar un aneurisma, a París (França). Recordat per ser un bon músic de rythm & blues, també es va sumar al rock and roll a mitjans dels anys cinquanta del segle passat. La seva imatge esbojarrada i estrafolària va ser inspiració per a Little Richard. La seva música era intensa i incendiària.

El major èxit, Screamin’ Jay Hawhins, el va obtenir amb el tema ‘I put a spell on you”. També va treballar al cinema, amb papers a «Mistery train», de Jim Jarmusch, i a Perdita Durango (1997), d’Álex de la Iglesia.





Font: EfeEme.com